26 lat temu Ridley Scott stworzył swoje ostatnie wielkie arcydzieło. A Russell Crowe zagrał ostatnią wielką rolę

Gladiator przywrócił do życia zapomniany gatunek i stał się fenomenem.

1 maja 2000 roku do kin trafił Gladiator — produkcja, która okazała się jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych przełomu wieków. W czasach, gdy wielkie historyczne widowiska wydawały się już reliktem przeszłości, film Ridley Scott przywrócił do łask kino „sandałowe” i na nowo rozpalił zainteresowanie starożytnym Rzymem. 26 lat od premiery filmu Gladiator Przez lata brakowało na dużym ekranie produkcji o podobnym rozmachu. Tematyka antyku od zawsze elektryzowała widzów, czego najlepszym przykładem pozostaje Ben-Hur — jeden z najbardziej kultowych filmów w historii kina. Gladiator nawiązywał do tej tradycji (i do fabuły Ben-Hura też), jednocześnie nadając jej nowoczesny, bardziej realistyczny charakter.

Historia skupia się na losach Maximusa — rzymskiego generała, który zostaje zdradzony, traci rodzinę i trafia do niewoli. Zmuszony do walki jako gladiator, próbuje odzyskać swoją godność i tożsamość, a przy okazji dokonać zemsty. To opowieść o upadku i odkupieniu, która czerpie z klasycznych motywów znanych z dawnych epopei, ale opowiada je w bardziej emocjonalny i przystępny sposób.

GramTV przedstawia:

W głównej roli wystąpił Russell Crowe, dla którego była to rola przełomowa — przyniosła mu Oscara i uczyniła jedną z największych gwiazd Hollywood. Niedługo później aktor potwierdził swoją pozycję sukcesem filmu Piękny umysł. Z czasem jednak jego wybory repertuarowe zaczęły skręcać w stronę mniej wymagających projektów. Równie ważny był to moment dla Joaquina Phoenixa, który jako Kommodus stworzył jednego z najbardziej zapamiętanych antagonistów tamtych lat. Dla Ridleya Scotta film był z kolei powrotem do najwyższej formy i potwierdzeniem jego pozycji jako twórcy wielkich, widowiskowych produkcji. Sukces Gladiatora był ogromny — zarówno artystyczny, jak i komercyjny. Film zdobył uznanie krytyków, liczne nagrody. Gladiator na lata zdefiniował też jak powinno wyglądać nowoczesne kino historyczne. Nic więc dziwnego, że po latach Scott postanowił wrócić do tego świata. W 2024 roku do kin trafił Gladiator 2. Produkcja osiągnęła przyzwoite wyniki finansowe i zebrała w większości pozytywne opinie, jednak trudno ją dziś porównywać do fenomenu pierwszej części, która pozostaje jednym z najważniejszych filmów swojego gatunku. Mimo upływu czasu Gladiator wciąż robi ogromne wrażenie — i przypomina, jak potężne może być kino, gdy łączy widowiskowość z emocjami i uniwersalną historią. Przeczytaj recenzję filmu Gladiator 2

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










