Nowy film o Jezusie to trzygodzinny epos i nie jest to Pasja 2. Będzie miał premierę w Cannes

[W przypadku Drogi wiatru] przez okres 14 lat jeździliśmy i szukaliśmy miejsc na całym świecie do tego filmu. Byliśmy w Maroku, Izraelu, Włoszech. To po prostu dla niego najważniejszy film. Większość scenariuszy, które ma, wydaje się, że miał je z czasów Badlands. Te pomysły to szaleństwo.