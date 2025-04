Powstał animowany film o życiu Jezusa i z miejsca stał się hitem. Król Królów już teraz pobił rekord

Film może liczyć na dalsze sukcesy – analitycy szacują, że wpływy z biletów do niedzieli mogą przekroczyć 25 milionów dolarów, a przed produkcją jeszcze długie życie w kinach, zwłaszcza w okresie wielkanocnym. Warto dodać, że choć nie są to zawrotne kwoty, to jednak w porównaniu do budżetu, wynoszącego około 35 milionów, są wystarczające do tego, by patrzeć na nie z optymizmem. Film najpewniej zostanie wkrótce szerzej dystrybuowany – choć nieznana jest data polskiej premiery, trudno zakładać, że do niej nie dojdzie.

W parze z wynikami kasowymi idą też solidne recenzje. Król Królów otrzymał od krytyków czerwonego pomidora – wynika to z 66% pozytywnych recenzji. Widzowie z kolei są zachwyceni – chwalą zarówno nowatorską formę opowieści, jak i poruszający przekaz.