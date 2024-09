Rocksteady wraca do korzeni? Studio pracuje rzekomo nad nową grą o Batmanie

Kilka tygodniu temu informowaliśmy, że Rocksteady Studios pracuje nad „niezapowiedzianym projektem”. W sieci pojawiły się tymczasem interesujące plotki na temat przyszłości zespołu odpowiedzialnego za serię Batman: Arkham. Twórcy Suicide Squad: Kill the Justice Leaguje mają rzekomo rozwijać nową grę z Mrocznym Rycerzem w roli głównej.

Rocksteady Studios pracują nad nową grą z Batmanem w roli głównej?

Na oficjalnym profilu The Game Awards na portalu społecznościowym X pojawił się dziś wpis, w którym zapytano graczy o ich wymarzony zespół do stworzenia kolejnej gry o Batmanie. Na wspomniany post zareagował Nick Baker, branżowy insider i założyciel XboxEra, który „słyszał”, że to właśnie Rocksteady Studios pracuje nad nową grą o Mrocznym Rycerzu. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji.