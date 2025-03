Możliwa, że Best Buy ujawniło datę rozpoczęcia przedsprzedaży Nintendo Switch 2. Długo nie będziemy musieli czekać

Według informacji podanych przez Best Buy Canada, przedsprzedaż Nintendo Switch 2 powinna rozpocząć się już wkrótce i ma to spory związek z zapowiedzianym Nintendo Direct.

Best Buy Canada w swoim ogłoszeniu z 27 marca poinformowało, że rozpocznie przedsprzedaż Nintendo Switch 2 właśnie 2 kwietnia. W ogłoszeniu nie podano ceny ani dokładnej daty premiery, ale fakt, że przedsprzedaż rusza tak szybko, może sugerować, że konsola trafi na rynek w niedługim czasie. Według wcześniejszych przecieków możliwą datą premiery jest 15 maja, aby zbiec się z wydaniami Doom: The Dark Ages oraz zestawu Lego Mario Kart. Inni analitycy przewidują premierę w czerwcu, co również pasowałoby do harmonogramu przedsprzedaży rozpoczynającej się w kwietniu.

Nie wiadomo jeszcze, czy 2 kwietnia będzie oficjalnym dniem rozpoczęcia przedsprzedaży we wszystkich sklepach, czy jest to jedynie błąd Best Buy Canada. Amerykański oddział Best Buy, ani oficjalna strona Nintendo nie podały jeszcze szczegółów dotyczących przedsprzedaży. Jeśli jednak Nintendo podczas Direct ujawni cenę i datę premiery, inne sklepy mogą również rozpocząć zbieranie zamówień. Obecne szacunki wskazują, że Switch 2 może kosztować od 399 do 450 dolarów, więc osoby planujące zakup powinny przygotować się na taki wydatek. Warto jednak pamiętać, że na razie większość tych informacji to jedynie spekulacje.

Niezależnie od dokładnej daty premiery, wszystko wskazuje na to, że Switch 2 będzie ogromnym hitem. Jeden z analityków przewiduje, że Nintendo przygotuje od 6 do 8 milionów egzemplarzy na dzień premiery, co uczyniłoby go największym debiutem konsoli w historii. Biorąc pod uwagę, jak szybko wyprzedawał się pierwszy Switch w 2017 roku, Nintendo chce być dobrze przygotowane na podobną sytuację.

Ostateczne szczegóły poznamy prawdopodobnie 2 kwietnia podczas Nintendo Direct, ale do tego czasu fani przenośnej konsolki powinni podchodzić do wszelkich przecieków z pewnym dystansem.