The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake z premierą w tym tygodniu? Informator zapewnia o niespodziewanym ruchu Bethesdy

Detective Seeds poinformował na Twitterze/X, że Bethesda planuje niespodziewanie udostępnić The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake już 3 kwietnia, czyli w najbliższy czwartek. Insider potwierdził, że datę otrzymał od swojego źródła, które jest “trochę niepewne”, a sam informator działa od niedawna i nie ma za sobą zbyt dużych sukcesów w kwestii późniejszego sprawdzania się podanych przecieków.

Plotki na temat remake’u The Elder Scrolls IV: Oblivion trwają już od bardzo - jakiś czas temu otrzymaliśmy kolejne nieoficjalne wieści . Tym razem inny insider podzielił się swoją wersją informacji na temat nadchodzącej zapowiedzi, co ponownie rozbudziło nadzieje fanów serii czekających na odświeżenie RPG-a.

Jak już wspomnieliśmy, wieści na temat premiery The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake trzeba przyjmować z dużym dystansem. Detective Seeds jest jednak pewien, że Microsoft planuje trzy duże premiery w kwietniu na PlayStation 5, czyli właśnie remake gry Bethesdy oraz potwierdzone już Indiana Jones and The Great Circle i Forza Horizon 5.