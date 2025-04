W wieku 65 lat zmarł Val Kilmer, aktor znany z wielu kultowych ról filmowych. Wiadomość o jego śmierci obiegła media 1 kwietnia 2025 roku. Córka aktora, Mercedes Kilmer, poinformowała The New York Times (via The Hollywood Reporter), że przyczyną śmierci był zapalenie płuc.

Jason Merritt/Getty Images

Val Kilmer zmarł w wieku 65 lat

Kilmer zmagał się z rakiem gardła, który zdiagnozowano u niego w 2015 roku. Dokument o jego życiu zatytułowany „Val” miał premierę na festiwalu w Cannes w lipcu 2021 roku.