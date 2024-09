Rocksteady wróci na właściwe tory? Studio najwyraźniej pracuje już nad nową grą

Suicide Squad: Kill The Justice League „nie spełniło oczekiwań” wydawcy . Wspomniana produkcja wciąż jest wspierana i rozwijana przez Rocksteady Studios, ale niewykluczone, że wkrótce się to zmieni. Wygląda bowiem na to, że twórcy serii Batman: Arkham pracują już nad nową grą, którą najpewniej będą chcieli zrehabilitować się za ostatnią porażkę.

Na koniec przypomnijmy, że Suicide Squad: Kill the Justice League dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Rocksteady Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Suicide Squad: Kill The Justice League. Mamy Avengersów w domu.

