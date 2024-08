Now gra o Batmanie będzie oparta na filmie z Robertem Pattinsonem?

Popyt na nową grę o Batmanie wciąż się utrzymuje. Niedawno informowaliśmy, że seria Arkham będzie kontynuowana za sprawą dedykowanego pod VR tytułu Batman: Arkham Shadow. Trudno jednak mówić o tym, by gra przeznaczona tylko dla właścicieli gogli do wirtualnej rzeczywistości mogła w pełni zaspokoić fanów człowieka-nietoperza. Okazuje się jednak, że jest szansa na nową, szerzej dostępną grę.

Z raportu opublikowanego przez Puck News wynika, że WB Games pracuje nad grą opartą na filmie Batman z 2022 roku, w reżyserii Matta Reevesa, w którym główną rolę superbohatera zagrał Robert Pattinson. Inne pogłoski sugerują, że gra będzie bardziej koncentrować się na Pingwinie, przeciwniku Batmana. Na razie informacje te wypada traktować jako plotki, nie ujawniono też, które studio jest odpowiedzialne za opracowanie nowej gry i czy mowa o jednym tytule, czy o więcej.

Raport sugeruje, że chociaż Warner Bros. Interactive Entertainment (WB Games) miało być sprzedane w 2020 roku, ostatecznie uznano, że jest to zbyt cenny zasób, aby się go pozbyć. Wcześniejsze raporty z tego roku sugerowały, że Warner Bros. rozważa sprzedaż udziałów w WB Games, aby zatrzymać gwałtowny spadek cen akcji. Obecnie, pod kierownictwem dyrektora generalnego Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava, dział ten jest postrzegany jako strategicznie istotny .

Planowane działania (jakiekolwiek by one nie były) mają najpewniej wzmocnić popularność najnowszych “produktów” ze świata Batmana. Już we wrześniu, na platformie Max, premierę będzie miał serial Pingwin. Trwają także przygotowania do kontynuacji Batmana z Robertem Pattisonem w roli głównej.

W międzyczasie, fanom Batmana musi wystarczyć Batman: Arkham Shadow, który będzie wydany na Meta Quest 3 już w październiku tego roku.