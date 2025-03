Na Intergalactic: The Heretic Prophet poczekamy jeszcze bardzo długo. Jason Schreier wykluczył premierę w przyszłym roku

Jason Schreier poinformował w grudniu, że podczas odbywającego się wtedy The Game Awards zobaczymy dwie duże zapowiedzi - okazały się nimi wspomniany już Wiedźmin 4 i Intergalactic: The Heretic Prophet. Na forum Resetera ponownie poruszono ten temat, ponieważ ogłoszenia miały dotyczyć gier z premierą po 2026 roku, co pasuje do polskiej produkcji.

Do rozmowy odnośnie debiutu Intergalactic: The Heretic Prophet włączył się sam dziennikarz. Przekazał on, że nowy projekt Naughty Dog nie zostanie udostępniony w przyszłym roku. Nie są to oczywiście oficjalne słowa twórców gry, jednak zgasiły one nadzieje wielu fanów na wcześniejszy debiut.