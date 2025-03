Naughty Dog zajmuje się trzecim dużym projektem? Twórca Uncharted ma tworzyć nową grę dla studia

Możemy spodziewać się trzeciego tytułu rozwijanego wraz z Intergalactic: The Heretic Prophet i drugim sezonem The Last of Us.

Podczas grudniowego The Game Awards 2024 doczekaliśmy się zapowiedzi Intergalactic: The Heretic Prophet - nowego projektu Naughty Dog. Z racji na rozmiar projektu mało kto spodziewał się, że studio będzie jednocześnie rozwijało jeszcze jedną grę, jednak takie prace mogą odbywać się za kulisami.

Naughty Dog - plotki o nadchodzącej produkcji studia

DanielaRPK podzielił się nowymi informacjami na temat Naughty Dog, które według odszukanych przez niego wieści ma skupiać się na trzecim dużym projekcie poza Intergalactic: The Heretic Prophet oraz drugim sezonem The Last of Us. Jest to na razie tajna inicjatywa, na której oficjalną zapowiedź jeszcze trochę poczekamy.