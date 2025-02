Rocksteady pracuje nad nowym Batmanem. Warner Bros. odrzucił pomysł na grę o Constantinie i Flashu

Pierwsze plotki o grze pojawiły się już kilka miesięcy temu, kiedy to jeden z insiderów słyszał, że Rocksteady przygotowuje się do stworzenia nowej produkcji o Mrocznym Rycerzu. Teraz tymi samymi informacjami podzieliła się redakcja Bloomberga. Niestety projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju i żadne szczegóły nie są jeszcze znane. Wiadomo jedynie, że studio przygotowuje doświadczenie dla pojedynczego gracza.

Kolejnym wyborem studia był Flash. Tutaj z kolei plany WB Games Montreal pokrzyżował nieudany film z Ezrą Millerem z 2023 roku, który stał się jedną z największych porażek DC Studios z ostatnich lat.

Czarne chmury pojawiły się również nad Wonder Woman i w zeszłym roku produkcja gry została zresetowana. Tytuł doczekał się nowego reżysera, który ma pomóc stworzyć wysokiej jakości produkt. Mimo to Warner Bros. wydało na tę grę już 100 milionów dolarów.

Bloomberg podkreślił, że otrzymali informację od ponad dwudziestu osób, zarówno obecnych, jak i byłych pracowników Warner Bros. Games, którzy uważają, że w firmie brakowało spójnej wizji pod wodzą Davida Haddada, który rozstał się z korporacją pod koniec stycznia obecnego roku. Jego rządy były pełne turbulencji i braku przejrzystego kierunku, w którym Warner Bros. Games miało zmierzać. Doprowadziło to do bezskutecznego podążania za trendami i zmarnowanego czasu na produkcję takich gier, jak Suicide Squad: Kill the Justice League. Dodatkowo studia należące do Warner Bros. poniosły wizerunkowe straty, a co najgorsze, również kluczowych pracowników.