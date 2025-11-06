Zaloguj się lub Zarejestruj

Rockstar podaje powód zwolnień twórców GTA 6. Nie chodziło o związki zawodowe

Patrycja Pietrowska
2025/11/06 07:00
Rockstar Games wyjaśnia, dlaczego doszło do zwolnień w szeregach twórców GTA 6.

Ostatnio pojawiły się doniesienia związane ze zwolnieniami w Rockstar Games. Według informacji przekazanych na początku listopada, studio miał zwolnić od 30 do 40 pracowników. Wkrótce po zwolnieniach, byli pracownicy Rockstar Games i ich przedstawiciele oświadczyli, że przyczyną odebrania im stanowisk był ich udział w działalności związkowej. Firma zaprzeczyła jednak tym twierdzeniom, podając inny powód.

Byli pracownicy Rockstar Games twierdzą, że zostali zwolnieni za działalność związkową. Firma zaprzecza

W oficjalnym komunikacie przekazanym Bloombergowi przedstawiciel studia stwierdził, że decyzja o zwolnieniach nie miała żadnego związku z organizowaniem się pracowników w struktury związkowe. Zamiast tego, firma, szczegółowo wyjaśniając wcześniejsze zarzuty dotyczące „rażącego naruszenia zasad”, podała inną przyczynę zwolnień.

Rockstar utrzymuje, że doszło do wykrycia, iż wybrane osoby „rozpowszechniały i omawiały poufne informacje na publicznym forum”, co jest sprzeczne z wewnętrznymi zasadami firmy.

W zeszłym tygodniu podjęliśmy działania wobec niewielkiej liczby osób, które zostały przyłapane na rozpowszechnianiu i omawianiu poufnych informacji na publicznym forum, co stanowi naruszenie naszych zasad firmowych. Nie miało to w żadnym stopniu związku z prawem pracowników do przystępowania do związków zawodowych ani do udziału w działalności związkowej. – przekazał rzecznik Rockstar Games.

Zwolnieni pracownicy nie zamierzają biernie przyjąć tej decyzji i nie rezygnują z walki o swoje prawa. W dniach 3 i 4 listopada część byłych członków zespołu demonstrowała przed budynkiem Rockstar North w Szkocji. Wsparcia dla ich działań udzielił Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Wielkiej Brytanii (IWGB), z którego poparciem zaplanowano kolejny protest na dzień 6 listopada. Głównym żądaniem protestujących jest przywrócenie zwolnionych deweloperów do pracy.

Źródło:https://gamerant.com/gta-6-developers-fired-why-rockstar-statement/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

