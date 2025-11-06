Rockstar podaje powód zwolnień twórców GTA 6. Nie chodziło o związki zawodowe

Ostatnio pojawiły się doniesienia związane ze zwolnieniami w Rockstar Games. Według informacji przekazanych na początku listopada, studio miał zwolnić od 30 do 40 pracowników. Wkrótce po zwolnieniach, byli pracownicy Rockstar Games i ich przedstawiciele oświadczyli, że przyczyną odebrania im stanowisk był ich udział w działalności związkowej. Firma zaprzeczyła jednak tym twierdzeniom, podając inny powód.

Byli pracownicy Rockstar Games twierdzą, że zostali zwolnieni za działalność związkową. Firma zaprzecza

W oficjalnym komunikacie przekazanym Bloombergowi przedstawiciel studia stwierdził, że decyzja o zwolnieniach nie miała żadnego związku z organizowaniem się pracowników w struktury związkowe. Zamiast tego, firma, szczegółowo wyjaśniając wcześniejsze zarzuty dotyczące „rażącego naruszenia zasad”, podała inną przyczynę zwolnień.