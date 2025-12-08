Pora pożegnać się z kultowymi odsłonami GTA. Fani mają niewiele czasu na ogranie

Już za niecałe półtora tygodnia subskrybenci PS Plus stracą dostęp do trzech gier z serii. Z biblioteki usługi zniknie: Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City oraz Grand Theft Auto: San Andreas.

Już w drugiej połowie grudnia z oferty PlayStation Plus zniknie Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, czyli trzech odświeżonych gier ze słynnej serii Rockstara. Sony usunie produkcje ze swojego abonamentu już 16 grudnia wraz z kilkoma innymi tytułami.

To właśnie te odsłony zapisały się w historii gatunku, wprowadzając pełnoprawne trójwymiarowe światy z bogatą swobodą eksploracji i charakterystycznymi bohaterami. Dla wielu graczy to punkt wyjścia do zrozumienia, jak ewoluowało seria.

Po usunięciu kolekcji z PS Plus nie będzie można uruchomić ani pobrać jej w żadnej wersji subskrypcji na konsoli PlayStation. Zestaw pozostanie jednak dostępny w sprzedaży cyfrowej na PlayStation Store. Powrót do klasyków będzie więc możliwy, ale już wyłącznie po zakupie, niezależnie od tego, czy wcześniej testowaliście te produkcje w ramach abonamentu.

Jeśli więc planowaliście nadrobić Vice City albo wrócić na ulice San Andreas, warto zrobić to przed 16 grudnia. Mimo nadchodzącego zniknięcia z PS Plus nie jest wykluczone, że zbliżający się okres świąteczny przyniesie okazje cenowe, które pozwolą kupić zestaw w atrakcyjniejszej cenie.

Warto również wspomnieć, że wraz z Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition z PS Plus zniknie również Battlefield 2042, Sonic Frontiers, Forspoken, czy Surviving Mars.