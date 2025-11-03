Zaloguj się lub Zarejestruj

Rockstar Games oskarżone o łamanie praw pracowników. Wszystko przez ostatnie ruchy studia

Mikołaj Berlik
2025/11/03 10:00
1
0

Niedawne zwolnienia u twórców GTA wywołują spore problemy.

Jak donosi Bloomberg, studio Rockstar Games – twórcy nadchodzącego GTA 6 – miało w ubiegły czwartek zwolnić od 30 do 40 pracowników ze swoich oddziałów w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Oficjalnie decyzja miała być spowodowana przypadkami „poważnego naruszenia zasad”, jednak coraz więcej wskazuje na to, że rzeczywiste przyczyny mogły być inne.

Rockstar Games
Rockstar Games

Rockstar Games – fala zwolnień i kontrowersje wokół motywów decyzji

Według Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) zwolnieni pracownicy byli aktywnymi członkami prywatnej grupy na Discordzie, w której omawiali kwestie związane z próbą utworzenia związku zawodowego w Rockstarze. Związek określił decyzję o zwolnieniach jako „jeden z najbardziej bezwzględnych i oczywistych aktów tłumienia działalności związkowej w historii branży gier”. Prezydent IWGB, Alex Marshall, stwierdził, że działania studia są „rażącym lekceważeniem prawa i życia pracowników, którzy przynoszą firmie miliardy dolarów”.

Z kolei rzecznik wydawcy Take-Two Interactive, Alan Lewis, w oświadczeniu przekazał, że powody zwolnień były „jednoznacznie związane z rażącym naruszeniem zasad, i z żadnym innym czynnikiem”. Nie zdradził jednak, na czym dokładnie polegało wspomniane przewinienie.

GramTV przedstawia:

Niektórzy sugerują, że decyzja mogła być częściowo związana z kwestiami bezpieczeństwa, zwłaszcza po głośnym wycieku materiałów z GTA 6 w 2022 roku. Jednak bez dodatkowych dowodów trudno potwierdzić te spekulacje.

Tymczasem Grand Theft Auto 6 nadal zmierza ku premierze, która według najnowszych informacji ma nastąpić 26 maja 2026 roku. Ostatnio informowaliśmy o zwiastunie gry, którego nadejście mają zwiastować zostawione przez twórców wskazówki.

Źródło:https://gamingbolt.com/gta-6-studio-rockstar-accused-of-union-busting-after-firing-30-40-staff

News
Rockstar
Rockstar Games
zwolnienia
GTA
Grand Theft Auto
Grand Theft Auto VI
Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:07

Szok i niedowierzanie.




