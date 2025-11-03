Rockstar Games oskarżone o łamanie praw pracowników. Wszystko przez ostatnie ruchy studia

Jak donosi Bloomberg, studio Rockstar Games – twórcy nadchodzącego GTA 6 – miało w ubiegły czwartek zwolnić od 30 do 40 pracowników ze swoich oddziałów w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Oficjalnie decyzja miała być spowodowana przypadkami „poważnego naruszenia zasad”, jednak coraz więcej wskazuje na to, że rzeczywiste przyczyny mogły być inne.

Rockstar Games – fala zwolnień i kontrowersje wokół motywów decyzji

Według Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) zwolnieni pracownicy byli aktywnymi członkami prywatnej grupy na Discordzie, w której omawiali kwestie związane z próbą utworzenia związku zawodowego w Rockstarze. Związek określił decyzję o zwolnieniach jako „jeden z najbardziej bezwzględnych i oczywistych aktów tłumienia działalności związkowej w historii branży gier”. Prezydent IWGB, Alex Marshall, stwierdził, że działania studia są „rażącym lekceważeniem prawa i życia pracowników, którzy przynoszą firmie miliardy dolarów”.