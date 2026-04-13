Rockstar Games ponownie zaatakowane. Wykradzione informacje zostaną upublicznione, jeśli studio nie zapłaci okupu do jutra

Studio Rockstar Games oficjalnie potwierdziło redakcji Kotaku, że padło ofiarą ataku hakerskiego. Informacja ta pojawiła się po tym, jak grupa cyberprzestępców zaczęła publicznie twierdzić, że uzyskała dostęp do wewnętrznych zasobów dewelopera odpowiedzialnego za nadchodzące Grand Theft Auto 6.

Rockstar Games – ograniczony zakres incydentu

W oficjalnym oświadczeniu Rockstar uspokaja, że skala naruszenia jest niewielka. Firma zaznaczyła, że w wyniku włamania uzyskano dostęp jedynie do „ograniczonej ilości nieistotnych informacji firmowych”. Co najważniejsze dla milionów fanów czekających na premierę, deweloper podkreśla, że incydent ten nie ma żadnego wpływu na działalność organizacji ani na bezpieczeństwo graczy.