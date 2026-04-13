Rockstar Games ponownie zaatakowane. Wykradzione informacje zostaną upublicznione, jeśli studio nie zapłaci okupu do jutra

Studio Rockstar Games oficjalnie potwierdziło redakcji Kotaku, że padło ofiarą ataku hakerskiego. Informacja ta pojawiła się po tym, jak grupa cyberprzestępców zaczęła publicznie twierdzić, że uzyskała dostęp do wewnętrznych zasobów dewelopera odpowiedzialnego za nadchodzące Grand Theft Auto 6.
Rockstar Games – ograniczony zakres incydentu
W oficjalnym oświadczeniu Rockstar uspokaja, że skala naruszenia jest niewielka. Firma zaznaczyła, że w wyniku włamania uzyskano dostęp jedynie do „ograniczonej ilości nieistotnych informacji firmowych”. Co najważniejsze dla milionów fanów czekających na premierę, deweloper podkreśla, że incydent ten nie ma żadnego wpływu na działalność organizacji ani na bezpieczeństwo graczy.
Za atakiem stoi grupa znana jako ShinyHunters. Twierdzą oni, że zdołali skompromitować instancje firmy w chmurze Snowflake poprzez platformę Anodot, która sama niedawno padła ofiarą ataku. Hakerzy wystosowali ultimatum: jeśli Rockstar nie zapłaci okupu do 14 kwietnia, dane zostaną upublicznione, a firma ma się spodziewać „szeregu irytujących problemów cyfrowych”. Postawa Rockstara sugeruje jednak, że skradzione materiały nie mają kluczowego znaczenia dla produkcji gry.
Obecna sytuacja nieuchronnie przywołuje wspomnienia z 2022 roku, kiedy to Rockstar stał się celem jednego z największych wycieków w historii branży. Wtedy do sieci trafiło aż 90 nagrań z wczesnej wersji alfa GTA 6, prezentujących protagonistów – Lucię i Jasona – oraz mechaniki walki. Choć Take-Two Interactive (właściciel studia) twierdziło wówczas, że nie wpłynęło to na proces produkcji, tamto wydarzenie drastycznie zmieniło politykę bezpieczeństwa wewnątrz firmy.
Przypomnijmy, że GTA 6 ma zadebiutować 19 listopada bieżącego roku. Tytuł pojawi się najpierw na PlayStation 5 i Xbox Series X/S – w późniejszym terminie zobaczymy również wersję PC.
