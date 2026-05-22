Kiedy premiera trzeciego zwiastuna GTA 6? Start pre-orderów związany z początkiem kampanii marketingowej

Take-Two Interactive ponownie uspokoiło fanów wyczekujących na premierę Grand Theft Auto 6. Strauss Zelnick, szef wydawcy nowej gry Rockstar Games, potwierdził, że debiut produkcji zaplanowany jest na 19 listopada tego roku. Tym samym rozwiano kolejne plotki sugerujące możliwe opóźnienie jednej z najbardziej oczekiwanych gier w historii branży. Wciąż jednak pozostaje kwestia nowego zwiastuna, startu zamówień przedpremierowych i kampanii marketingowej. Zelnick odniósł się również do tych kwestii.

GTA 6 – kampania marketingowa ruszy latem, a wraz z nią otrzymamy nowy zwiastun i start pre-orderów

W ostatnich tygodniach w sieci pojawiało się coraz więcej doniesień dotyczących potencjalnych zmian daty premiery, a także startu zamówień przedpremierowych. CEO Take-Two przyznał jednak, że firma pozostaje konsekwentna w swoich planach i nie zamierza zmieniać wcześniej ogłoszonego harmonogramu.