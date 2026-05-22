Kiedy premiera trzeciego zwiastuna GTA 6? Start pre-orderów związany z początkiem kampanii marketingowej

Radosław Krajewski
2026/05/22 10:10
Take-Two ma wszystko zaplanowane.

Take-Two Interactive ponownie uspokoiło fanów wyczekujących na premierę Grand Theft Auto 6. Strauss Zelnick, szef wydawcy nowej gry Rockstar Games, potwierdził, że debiut produkcji zaplanowany jest na 19 listopada tego roku. Tym samym rozwiano kolejne plotki sugerujące możliwe opóźnienie jednej z najbardziej oczekiwanych gier w historii branży. Wciąż jednak pozostaje kwestia nowego zwiastuna, startu zamówień przedpremierowych i kampanii marketingowej. Zelnick odniósł się również do tych kwestii.

GTA 6 – kampania marketingowa ruszy latem, a wraz z nią otrzymamy nowy zwiastun i start pre-orderów

W ostatnich tygodniach w sieci pojawiało się coraz więcej doniesień dotyczących potencjalnych zmian daty premiery, a także startu zamówień przedpremierowych. CEO Take-Two przyznał jednak, że firma pozostaje konsekwentna w swoich planach i nie zamierza zmieniać wcześniej ogłoszonego harmonogramu.

Myślę, że ponowne potwierdzenie 19 listopada jako dnia premiery jest pozytywnym sygnałem. Bardzo jasno komunikowaliśmy, że wydamy ten tytuł właśnie 19 listopada.

Zelnick odniósł się także do przecieków związanych z rzekomym uruchomieniem pre-orderów w sieci Best Buy. Według nieoficjalnych informacji zamówienia przedpremierowe miały wystartować już w najbliższych dniach, jednak prezes Take-Two przyznał, że nie wie, skąd pojawiły się takie doniesienia.

Jednocześnie ujawniono ważny szczegół dotyczący promocji gry. Rockstar Games planuje rozpoczęcie pełnoprawnej kampanii marketingowej latem. Oznacza to, że w najbliższych tygodniach gracze prawdopodobnie nadal nie powinni oczekiwać intensywnej promocji.

Przez najbliższe tygodnie raczej nie będzie jeszcze lata, ale gdy lato się rozpocznie, Rockstar planuje rozpocząć marketing GTA 6.

Początek lata datowany jest na 21 czerwca i właśnie tego dnia może rozpocząć się kampania marketingowa GTA 6. Wraz z nią mają pojawić się kolejne materiały promocyjne, w tym oczekiwany trzeci zwiastun gry, a także nowe informacje o rozgrywce oraz prawdopodobnie start zamówień przedpremierowych.

Źródło:https://variety.com/2026/gaming/news/gta-5-no-delay-price-marketing-summer-1236755303/

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

