GTA 6 z potwierdzoną datą premiery. Co z ceną i startem pre-orderów?

Take-Two Interactive potwierdziło brak opóźnień debiutu najważniejszej gry tego roku.
Take-Two Interactive opublikowało najnowszy raport finansowy, w którym ponownie odniosło się do jednej z najgorętszych premier w branży gier, czyli daty debiutu Grand Theft Auto 6. Firma potwierdziła, że plan wydania produkcji nie uległ zmianie i Rockstar Games wciąż celuje w premierę zaplanowaną na 19 listopada 2026 roku.
GTA 6 – data premiery kolejny raz potwierdzona. Take-Two nie chce jeszcze zdradzić ceny gry
Informacja ta ma szczególne znaczenie dla fanów, ponieważ w ostatnich miesiącach wokół premiery GTA 6 pojawiało się mnóstwo spekulacji. Wielu graczy zaczęło wątpić, czy produkcja rzeczywiście trafi na rynek zgodnie z harmonogramem, zwłaszcza że projekt był już wcześniej kilkukrotnie opóźniany. Początkowo gra miała zadebiutować pod koniec 2025 roku, następnie termin przesunięto na maj 2026 roku, a ostatecznie ustalono listopad przyszłego roku.
Podczas publikacji wyników finansowych Take-Two nie ukrywało również bardzo dobrych rezultatów całej firmy. Koncern podkreślił, że rok fiskalny 2026 okazał się wyjątkowo udany, a zarząd liczy na jeszcze lepsze wyniki po premierze nowej odsłony Grand Theft Auto.
Strauss Zelnick, prezes Take-Two Interactive, podsumował sytuację firmy następującymi słowami:
Nasze wyniki za rok fiskalny 2026 były wyjątkowe i przekroczyły nasze początkowe oczekiwania we wszystkich segmentach działalności. Wierzymy, że rok fiskalny 2027 ustanowi nowe rekordy operacyjne dzięki premierze Grand Theft Auto 6 zaplanowanej na 19 listopada, a także dzięki silnej realizacji działań w całym naszym portfolio.
Spodziewamy się utrzymania tej większej skali działalności, generowania mocnych przepływów pieniężnych oraz dostarczania długoterminowej wartości akcjonariuszom wraz z rozwojem naszego pipeline’u produkcyjnego, dalszą optymalizacją usług live service i wykorzystaniem nowych możliwości biznesowych.
GramTV przedstawia:
W trakcie rozmowy z inwestorami nie zabrakło również pytań o cenę GTA 6. Temat od miesięcy wywołuje ogromne dyskusje wśród graczy, szczególnie w kontekście plotek sugerujących, że standardowa wersja gry mogłaby kosztować nawet 100 dolarów. Strauss Zelnick jasno jednak zaznaczył, że Take-Two nie zamierza jeszcze ujawniać takich informacji, tym bardziej podczas spotkania z inwestorami.
Nie. Nigdy nie publikujemy ogłoszeń marketingowych podczas rozmów z inwestorami. Nigdy, przenigdy.
Szef Take-Two ponownie odniósł się również do daty premiery gry, dając jasno do zrozumienia, że firma nie planuje kolejnych przesunięć:
Myślę, że ponowne potwierdzenie daty premiery na 19 listopada należy dziś odbierać pozytywnie. Bardzo jasno komunikowaliśmy, że wydajemy ten tytuł właśnie 19 listopada.
Według przewidywań Take-Two, premiera GTA 6 może pomóc firmie osiągnąć nawet 8 miliardów dolarów przychodów netto z zamówień przedpremierowych. Pokazuje to, jak ogromne oczekiwania koncern wiąże z nową produkcją Rockstar Games, która już teraz określana jest mianem jednej z najbardziej wyczekiwanych gier w historii branży.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!