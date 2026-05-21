GTA 6 z potwierdzoną datą premiery. Co z ceną i startem pre-orderów?

Take-Two Interactive opublikowało najnowszy raport finansowy, w którym ponownie odniosło się do jednej z najgorętszych premier w branży gier, czyli daty debiutu Grand Theft Auto 6. Firma potwierdziła, że plan wydania produkcji nie uległ zmianie i Rockstar Games wciąż celuje w premierę zaplanowaną na 19 listopada 2026 roku.

GTA 6 – data premiery kolejny raz potwierdzona. Take-Two nie chce jeszcze zdradzić ceny gry

Informacja ta ma szczególne znaczenie dla fanów, ponieważ w ostatnich miesiącach wokół premiery GTA 6 pojawiało się mnóstwo spekulacji. Wielu graczy zaczęło wątpić, czy produkcja rzeczywiście trafi na rynek zgodnie z harmonogramem, zwłaszcza że projekt był już wcześniej kilkukrotnie opóźniany. Początkowo gra miała zadebiutować pod koniec 2025 roku, następnie termin przesunięto na maj 2026 roku, a ostatecznie ustalono listopad przyszłego roku.