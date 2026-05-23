RDR2 wciąż bije rekordy. To już trzecia najlepiej sprzedająca się gra w historii

Tym razem hitowa produkcja Rockstar Games osiągnęła imponujący wynik z perspektywy całej branży. Meldując się w ścisłej czołówce.
Red Dead Redemption 2 przekroczyło 85 milionów sprzedanych kopii
Czołówce, jeżeli chodzi o sprzedaż. Okazuje się, że dotychczas Red Dead Redemption 2 rozeszło się w imponującej liczbie przekraczającej 85 milionów egzemplarzy. Tym samym przygody Arthura Morgana 8 lat po swojej premierze wyprzedziły Wii Sports, stając się trzecią produkcją z największą sprzedażą w całej historii game devu. Zresztą, są podstawy, by założyć, iż wynik ten będzie jeszcze śrubowany. Gdyby udało się utrzymać dotychczasowy trend, RDR2 powinno w przeciągu kolejnych lat przekroczyć magiczną graniczę 100 milionów kopii, które znalazły swoich nabywców. Pomóc w tym mogłoby np. wydanie gry na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, lub nawet na Nintendo Switch 2.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!