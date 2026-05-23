RDR2 wciąż bije rekordy. To już trzecia najlepiej sprzedająca się gra w historii

Maciej Petryszyn
2026/05/23 13:30
Czas mija, a tymczasem Red Dead Redemption 2 nie daje o sobie zapomnieć. Zamiast tego regularnie bije rekordy.

Tym razem hitowa produkcja Rockstar Games osiągnęła imponujący wynik z perspektywy całej branży. Meldując się w ścisłej czołówce.

Red Dead Redemption 2 przekroczyło 85 milionów sprzedanych kopii

Czołówce, jeżeli chodzi o sprzedaż. Okazuje się, że dotychczas Red Dead Redemption 2 rozeszło się w imponującej liczbie przekraczającej 85 milionów egzemplarzy. Tym samym przygody Arthura Morgana 8 lat po swojej premierze wyprzedziły Wii Sports, stając się trzecią produkcją z największą sprzedażą w całej historii game devu. Zresztą, są podstawy, by założyć, iż wynik ten będzie jeszcze śrubowany. Gdyby udało się utrzymać dotychczasowy trend, RDR2 powinno w przeciągu kolejnych lat przekroczyć magiczną graniczę 100 milionów kopii, które znalazły swoich nabywców. Pomóc w tym mogłoby np. wydanie gry na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, lub nawet na Nintendo Switch 2.

Tak więc, jak zostało wspomniane, do RDR2 należy miejsce trzecie. Kto jest wyżej? Co ciekawe, inna pozycja stworzona przez Rockstar. W tym wypadku mowa o Grand Theft Auto 5, które towarzyszy nam już od trzech generacji. Piąte GTA debiutowało jeszcze na PlayStation 3, potem wydane zostało też na PlayStation 4, a obecnie bawić się mogą w nie również posiadacze PlayStation 5. Tak długi czas życia w połączeniu z niezwykle udanym (i kasowym) GTA Online sprawiły, iż omawiana produkcja już dawno przekroczyła 200 milionów sprzedanych egzemplarzy. Wydaje się więc, że jedynym tytułem, który w najbliższym czasie mógłby zagrozić GTA 5, jest… GTA 6.

A fotel lidera? Cóż, tutaj jest najciekawiej. Grą, która może pochwalić się najlepszą sprzedażą w całej historii, jest bowiem Minecraft. Mający 15 lat tytuł familijny trafił w ręce użytkowników już ponad 300 milionów razy. I zdecydowanie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa – szczególnie że nadal jest rozwijany.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/rdr2-red-dead-redemption-2-new-record-2026/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

