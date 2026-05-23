RDR2 wciąż bije rekordy. To już trzecia najlepiej sprzedająca się gra w historii

Tak więc, jak zostało wspomniane, do RDR2 należy miejsce trzecie. Kto jest wyżej? Co ciekawe, inna pozycja stworzona przez Rockstar. W tym wypadku mowa o Grand Theft Auto 5, które towarzyszy nam już od trzech generacji. Piąte GTA debiutowało jeszcze na PlayStation 3, potem wydane zostało też na PlayStation 4, a obecnie bawić się mogą w nie również posiadacze PlayStation 5. Tak długi czas życia w połączeniu z niezwykle udanym (i kasowym) GTA Online sprawiły, iż omawiana produkcja już dawno przekroczyła 200 milionów sprzedanych egzemplarzy. Wydaje się więc, że jedynym tytułem, który w najbliższym czasie mógłby zagrozić GTA 5, jest… GTA 6.

A fotel lidera? Cóż, tutaj jest najciekawiej. Grą, która może pochwalić się najlepszą sprzedażą w całej historii, jest bowiem Minecraft. Mający 15 lat tytuł familijny trafił w ręce użytkowników już ponad 300 milionów razy. I zdecydowanie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa – szczególnie że nadal jest rozwijany.