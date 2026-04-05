GTA 6 będzie czerpać z RDR 2? Były pracownik Rockstara nie ma wątpliwości

Maciej Petryszyn
2026/04/05 17:40
Od premiery Red Dead Redemption 2 minie w tym roku 8 lat. Tymczasem Rockstar Games w wytężeniu pracuje nad swoim kolejnym hitem.

Grand Theft Auto 6 powstaje i ma nadejść w tym roku. I, co ciekawe, chociaż marketing nadchodzącej produkcji wygląda mocno niemrawo, to oczekiwania już teraz są ogromne.

GTA 6 “pożyczy” mechaniki z RDR 2?

Co łączy GTA 6 i RDR 2, poza, rzecz jasna, firmą tworzącą obie gry? W temacie tym wypowiedział się Rob Carr, były projektant dźwięku Rockstra. Ten w rozmowie podczas podcastu Kiwi Talkz dał do zrozumienia, że coś znanego z poprzedniej gry z pewnością pojawi się w grze nadchodzącej. Nie był jednak przy tym w stanie wskazać, co konkretnie ma na myśli, odwołując się jedynie do ogółu.

Będę zaskoczony, jeśli nie użyją czegoś z Red Dead 2 – stwierdził Carr kategorycznie.

Przywołał on przy tym przykład Grand Theft Auto 5, nad którym zresztą pracował. Wspomniał o systemie Dead Eye, który był obecny w pierwszym Red Dead Redemption z 2010 roku. Ten już po ukazaniu się RDR nie został bynajmniej zapomniany i kilka lat później pojawił się ponownie, tym razem w GTA 5 jako specjalna umiejętność jednego z trzech głównych bohaterów.

Wykorzystali Dead Eye jako jedną ze specjalnych umiejętności postaci. Mamy mechanikę spowolnienia czasu u Michaela, podobny system podczas jazdy u Franklina oraz tryb berserkera u Trevora – podsumował były pracownik Rockstara.

Grand Theft Auto 6 pierwotnie miało ukazać się pod koniec ubiegłego roku, niemniej terminu tego nie udało się dotrzymać. Ostateczną nie była także majowa data premiery i według obecnej wersji GTA 6 zostanie wydane 19 listopada 2026 roku. Wtedy też zagrają posiadacze konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, natomiast co do wersji PC, to nie ma na ten moment żadnych oficjalnych informacji.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/gta-6-will-likely-borrow-ideas-from-red-dead-redemption-2-former-rockstar-dev-says/1100-6539209/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

koNraDM4
Gramowicz
Wczoraj 18:25

Chyba mało kto miał co do tego wątpliwości. Bądź co bądź RDR2 w takim wydaniu to dalej dość niszowy produkt w porównaniu do GTA ale R* nie szczędził kasy na mechaniki czy technologie do produkcji. To co powstało dla RDR na pewno też powstawało z myślą o użyciu w GTA 6 po poprawieniu co nieco.




