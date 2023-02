Robert Makłowicz w Hogwarts Legacy

Teraz już śmiało możemy powiedzieć, że to gra 10/10.

W nadchodzących tygodniach możemy spodziewać się wysypu różnorakich modów do Hogwarts Legacy. I jak to zawsze bywa, część z nich będzie ambitna i przydatna, a inne śmieszne i głupkowate. Na pytanie, do której kategorii należy mod Makłowicz w Hogwarcie musicie odpowiedzieć sobie sami.

Robert Makłowicz upiększa korytarze Hogwartu

Muszę przyznać, że rozśmieszyło mnie to bardziej, niż latający Pociąg Tomek. Modyfikacja autorstwa użytkownika o nicku Kubeusz jest bardzo prosta, a sam autor opisuje ją słowami - “Mod zamienia większość obrazów w muzycznym korytarzu na obrazy wielkiego Makłowicza”.



Modyfikację oraz instrukcję jej instalacji znajdziecie na platformie Nexus Mods. W tym miejscu warto wspomnieć również o dwóch innych i nieco ambitniejszych projektach.



Grupa modderów pracuje nad dodaniem do Hogwarts Legacy trybu multiplayer, a prototyp jest już gotowy.



Jeden z graczy dostrzegł problem z obecnością wielkich pająków w grze. Jeśli cierpicie na arachnofobię, to mod o nazwie Arachnophobia mode z pewnością będzie wybawieniem.