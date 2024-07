Wiedźmin 3: Dziki Gon z systemem reputacji. Wybory mają teraz większe znaczenie

Wspomniana modyfikacja została udostępniona przez użytkownika posługującego się pseudonimem „FreakVIp”. Przygotowany przez niego system reputacji do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon składa się natomiast z pięciu poziomów, dzięki którym Geralt może być kompletnie znienawidzony lub szanowany przez wszystkich . Całość podzielona jest na 5 obszarów – Temeria (Biały Sad i Velen), Nilfgaard (Wyzima i obóz armii), Redania (Novigrad, Oxenfurt i okolic), Skellige oraz Toussaint – a w każdym z nich Geralt może mieć inną opinię.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymał modyfikację wprowadzającą kreator postaci . Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji, które powinny zainteresować fanów wspomnianego tytułu. Popularna produkcja CD Projekt RED doczekała się bowiem kolejnego wartego uwagi moda. Tym razem jeden z graczy postanowił wzbogacić trzecią część przygód Geralta z Rivii o system reputacji.

Jak natomiast zdobywać punkty reputacji w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon? Zgodnie z przekazanymi informacjami przyznawane są one za wykonywanie misji, kontraktów czy innych aktywności. Podejmowane w trakcie zadań decyzje i zakończenie poszczególnych questów wpływa natomiast na liczbę zdobywanych punktów reputacji . Złe uczynki, jak np. kradzież czy walka lub zabójstwo strażników sprawi, że reputacja Geralta na danym obszarze ulegnie pogorszeniu.

Poziom reputacji wpływa natomiast m.in. na ceny u handlarzy. Jeśli Biały Wilk ma dobrą opinię na danym terytorium, to będzie mógł liczyć na zniżkę podczas zakupów lub otrzyma więcej pieniędzy za sprzedawane towary. Natomiast jeśli cieszy się złą sławą, to będzie musiał zapłacić za interesujące go towary nieco więcej, a za swoje skarby otrzyma gorszą cenę. Reputacja wpływa też na mnożnik pieniędzy w trakcie negocjacji oraz stawiania zakładów.

Jeśli jesteście zainteresowani opisaną powyżej modyfikacją do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, to wszystkie niezbędne pliki dostępne są na stronie NexusMods. Wspomniany mod jest kompatybilny wersją gry 4.04, a więcej informacji – a także instrukcję instalacji – znajdziecie na stronie projektu, który powstał przy pomocy programu RedKit, czyli oficjalnego zestawu narzędzi moderskich od CD Projekt RED.