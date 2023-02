Hogwarts Legacy - pomoc dla osób cierpiących na arachnofobię

Arachnofobia jest jedną z nieczęstych fobii, a mierzyć muszą się z nią miliony ludzi na całym świecie. Jeśli boicie się pająków i tym samym obawiacie się, że ich obecność popsuje Wam zabawę w Hogwarts Legacy, to modderzy przychodzą z pomocą w rozwiązaniu tego problemu.

Pająki w Hogwarts Legacy mogą okazać się problematyczne

Modyfikację o prostej nazwie Arachnophobia mode znajdziecie na platformie nexusmods.com. Mod autorstwa użytkownika norskpl sprawia, że pająki zamieniają się w małe pudełeczka. Drobny gest, ale jeśli obecność takich kreatur Was niepokoi, to może skorzystacie z takiego rozwiązania.



Mając na uwadze popularność Hogwarts Legacy, w najbliższym czasie z pewnością doczekamy się ogromu różnorodnych modyfikacji. Jak to zwykle bywa, część z nich będzie przydatna, inne okażą się zabawne, ale z pewnością znajdą się i takie, które nie mają większego sensu.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy jest już dostępne na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wydanie na PlayStation 4 i Xbox One zostało opóźnione do 4 kwietnia. Poniżej znajdziecie listę najciekawszych artykułów dotyczących gry.