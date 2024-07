Pierścienie Władzy w nowym zwiastunie 2. sezonu. Amazon uratuje swój serial?

Do debiutu drugiego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy pozostał miesiąc. Amazon postanowił wykorzystać trwające w ten weekend San Diego Comic-Con, aby przypomnieć subskrybentom Prime Video o zbliżającej się premierze nowych odcinków najdroższego serialu w historii. Do sieci trafił właśnie świeży zwiastun kolejnych przygód Galadrieli, Elronda, Arondira i innych bohaterów Pierścieni Władzy. Zgodnie z zapowiedziami twórców drugi sezon będzie mroczniejszy, a fani mogą liczyć na o wiele więcej widowiskowej akcji. Materiał prezentuje także kilku nowych bohaterów, których mieliśmy już okazję wcześniej poznać za sprawą zdjęć. Czy to wystarczy, aby Amazon zachęcił widzów do powrotu? Nowy trailer zobaczycie poniżej.