Hogwarts Legacy – ten mod był kwestią czasu

O dziwnych modyfikacjach do Hogwarts Legacy z pewnością będzie głośno w najbliższym czasie. Gra autorstwa Avalanche Software okazała się być gigantycznym sukcesem, a społeczność fanów zebranych wokół produkcji rośnie z każdym dniem. Już nie raz mieliśmy okazję przekonać się o tym, że gracze miewają szalone pomysły. Ta modyfikacja w ogóle mnie nie dziwi.

Pociąg Tomek w Hogwarts Legacy

Thomas the Tank Engine już nie raz miał okazję swoją obecnością zaszczycić gry wideo. Twarz pociągu jest na tyle charakterystyczna, że bez problemu potrafi zrujnować każdą produkcję, to właśnie dlatego modderzy tak chętnie wzbogacają gry o postać słynnej lokomotywy.



Modyfikacja ThomasBroom podmienia modele miotły i lokomotywy, dzięki czemu możecie przemierzać świat Hogwarts Legacy za sterami wzbudzającej powszechną grozę maszyny. Posiadacze konsolowej wersji z pewnością będą zazdrościć pececiarzom tego moda!



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy jest już dostępne na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wydanie na PlayStation 4 i Xbox One zostało opóźnione do 4 kwietnia. Poniżej znajdziecie listę najciekawszych artykułów dotyczących gry.