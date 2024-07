Diablo 4 wkrótce z prezentacją nowego sezonu. Blizzard zaprasza na transmisję

Całość będzie można śledzić na żywo na oficjalnych kanałach Diablo na platformach Twitch, YouTube, a także X. Po zakończeniu transmisji na oficjalnej stronie Blizzarda pojawi się natomiast artykuł ze wszystkimi najważniejszymi informacjami.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…