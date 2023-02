Multiplayer w Hogwarts Legacy? Jest już prototyp

Twórcy podzielili się wideo. Dostęp do tego trybu jest jednak kosztowny.

Szybkość z jaką działają modderzy jest zaskakująca. Hogwarts Legacy miało swoją oficjalną premierę 10 lutego, a fani już zaskakują nas ciekawymi modyfikacjami. Ekipa, którą możecie kojarzyć za sprawą Skyrim Together Reborn, czyli moda wprowadzającego multiplayer do Skyrim, wzięła się za pracę nad grą autorstwa Avalanche Software. Twórcy planują dodać do Hogwarts Legacy tryb multiplayer, a projekt został zatytułowany HogWarp.

Hogwarts Legacy – modyfikacja HogWarp dodaje do gry tryb multiplayer

Na poniższym wideo możecie zobaczyć fragment z wersji próbnej. Twórca modyfikacji zdradził, że zależy mu na tym, by dodać do gry możliwość kooperacji. Multiplayer w Hogwarts Legacy z pewnością okazałby się niezwykle ciekawą opcją dla osób, które lubią zabawę w stylu role-play. Wiemy, że fanów tego uniwersum nie brakuje, a świat Dziedzictwa Hogwartu jest świetną bazą do przeżywania różnorakich przygód.



Osoby zainteresowane tą modyfikacją mogą już pobrać jej próbną wersję. Niestety, żeby móc tego dokonać trzeba zostać jednym z patronów twórcy projektu. Yamashi zaznacza również, że na tym etapie prac całość jest bardzo uproszczona, a przy tym mocno zbugowana.