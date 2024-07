Twórcy Dragon Age: The Veilguard mają świetne wieści dla użytkowników Steama

Kilka dni temu ujawniono część obsady Dragon Age: The Veilguard. Okazuje się jednak, że to koniec wartych uwagi informacji na temat nadchodzącej odsłony serii Dragon Age. Deweloperzy ze studia BioWare podzielili się bowiem wiadomością, która na pewno ucieszy wielu użytkowników platformy Steam.

Dragon Age: The Veilguard nie będzie wymagać od użytkowników Steama posiadania konta Electronic Arts

We wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu Dragon Age na portalu społecznościowym X zapowiedziano, że Dragon Age: The Veilguard „idzie na całość” z funkcjami Steam. Zgodnie z przekazanymi informacjami nadchodząca odsłona serii Dragon Age będzie działać natywnie na platformie Valve, co oznacza, że gracze nie będą musieli posiadać dodatkowo aplikacji EA App i konta Electronic Arts. To jednak nie koniec dobrych wiadomości.