Reżyserka Dragon Age: The Veilguard stworzy Baldur’s Gate 4? Deweloperka znalazła nowe studiu po rozstaniu z BioWare

Dragon Age: The Veilguard stało się spektakularną klapą BioWare, która negatywnie wpłynęła na wyniki finansowe Electronic Arts. Pod koniec stycznia cena akcji EA spadła o ponad 17% i do dzisiaj utrzymuje się na niskim poziomie oscylującym wokół 120 dolarów za akcję. Stawia to pod znakiem zapytania nie tylko przyszłość studia, ale również ich kolejny projekt, czyli Mass Effect 5. Szczególnie pod względem niedawnych zwolnień w studiu, które miały miejsce w ostatnich tygodniach. Jedną z osób, które pożegnały się z BioWare była Corinne Busche, czyli reżyserka nowego Dragon Age’a. Deweloperka w oświadczeniu przysłanym brytyjskiemu Eurogamerowi przyznała, że podjęła decyzję, aby odejść ze studia, gdyż pojawiła się szansa, „której nie mogła odrzucić”. Zapowiedziała, że będzie tworzyć kolejne gry cRPG, ale nie zdradziła szczegółów, jakie studio ją zatrudniło. Informację o przyszłości Busche zdradził YouTuber Smash JT, który jako pierwszy poinformował o jej odejściu z BioWare.

Reżyserka Dragon Age: The Veilguard zatrudniona przez Skeleton Key Studio. Stworzy nowego Baldur’s Gate?

Według jego przecieków producentka znalazła pracę w Skeleton Key Studio, czyli nowo powstałym studiu, które zostało powołane w połowie 2022 roku przez Wizards of the Coast. Żadnemu fanowi RPG-ów nie trzeba przypominać, że do firmy należą takie marki, jak Dungeon & Dragons, Magic: The Gathering oraz Baldur’s Gate.