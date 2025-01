Ponad 17% spadek ceny akcji EA. Firma płaci za porażkę Dragon Age: The Veilguard

Czy Electronic Arts będzie kolejną firmą po Ubisofcie, której cena akcji będzie regularnie spadać? Niedawno korporacja udostępniła wyniki finansowe za ostatni kwartał, które były gorsze od oczekiwanych. Przychody były niższe o kilkaset milionów dolarów niż prognozowane, na co przyczyniła się niska sprzedaż Dragon Age: The Veilguard. Firma poinformowała, że w grę BioWare zagrało tylko 1,5 miliona osób, czyli o połowę mniej niż zakładano. EA nie podało nawet liczby sprzedanych kopii gry i prawdopodobnie do tej liczby przypisano również osoby, które zagrały w nowego Dragon Age’a w ramach abonamentu EA Play Pro na PC. Porażka Dragon Age: The Veilguard znalazła swoje odzwierciedlenie na giełdzie i cena akcji Electronic Arts spadła o ponad 17%.

Electronic Arts traci na giełdzie przez słabe wyniki Dragon Age: The Veilguard

W jeden dzień kapitalizacja rynkowa amerykańskiej korporacji pomniejszyła się o około 6 mld dolarów. Gdy przed opublikowaniem raportu jedna akcja EA była wyceniana na 142,35 dolarów, tak obecnie można ją kupić za 118,58 dolarów. Jeszcze wczoraj w najgorszym momencie cena wynosiła 116,29 dolarów. Tak niskiej wartości akcji Electronic Arts nie odnotowało od lutego 2023 roku.