Ciemne chmury nad BioWare. Reżyserka Dragon Age: The Veilguard odeszła z EA (Aktualizacja #2)

Aktualizacja #1: Do sprawy odejścia Corrine Busche odniósł się dziennikarz Jeff Grubb. Z jego informacji wynika, że reżyserka Dragon Age: The Veilguard rzeczywiście pożegnała się z BioWare. Doniesienia te potwierdza także Eurogamer. Grubb twierdzi jednak, że plotki o zamknięciu oddziału w Edmonton nie są prawdziwe.

Oryginalna wiadomość: Czyżby czekały nas kolejne duże zwolnienia w branży gier? O takim możliwym scenariuszu poinformował YouTuber Smash JT, który miał dotrzeć do wewnętrznej korespondencji pracowników BioWare. Jego źródła wewnątrz firmy poinformowały go, że Corinne Busche, reżyserka Dragon Age: The Veilguard, już kilka dni temu pożegnała się z zespołem i odeszła z firmy.

W rzekomym mailu wysłanym do pracowników BioWare, Busche ogłosiła, że złożyła swoje wypowiedzenie. Reżyserka przyznała, że podjęła decyzję w oparciu o nowe wyzwania, które ją czekają i jest skupiona na tworzeniu kolejnych gier RPG, ale w zupełnie innym miejscu.

Trudno uwierzyć, że piszę te słowa, ale stało się: nadszedł czas, aby się pożegnać. Dziś jest mój ostatni dzień w BioWare i EA.

Po wielu przemyśleniach zdecydowałam się podjąć nowe wyzwanie i pracować nad nowym projektem, robiąc to, co kocham najbardziej – tworzyć gry RPG. Nie była to łatwa decyzja, bo kocham BioWare, zespół Dragon Age i to, czego wszyscy razem dokonaliśmy. Czas spędzony z wami wszystkimi był najważniejszym momentem w mojej karierze.

Każdemu z was chcę osobiście podziękować. Za zaufanie, towarzystwo i za to, w jaki sposób mnie zainspirowaliście i pomogliście mi się rozwijać. Z niecierpliwością będę czekać, żeby zobaczyć, jakie wspaniałe doświadczenia stworzycie, i jako fanka będę wam kibicować!

Jeśli mogę ci dać jakąś radę, to jest ona następująca: wszyscy wiemy, że tworzenie gier jest trudne. To część powodu, dla którego to robimy. Ale tworzenie gier to także kwestia ludzi i wzajemnego polegania na sobie. Poświęćcie więc czas na świętowanie zwycięstw i podnoszenie się na duchu. Wyzwania i praca zawsze będą, ale chwile, które spędzamy ze sobą, są cenne i nieliczne.