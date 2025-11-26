Reżyser Lies of P wspomina o nadchodzącym sequelu. „Na pewno Was nie zawiodę”

Kontynuacja Lies of P ma spełnić oczekiwania fanów
O kontynuacji Lies of P w rozmowie z redakcją GamesRadar wspomniał Choi Ji-won. Zgodnie z przekazanymi informacjami nadchodząca kontynuacja produkcji Round8 Studio ma dostarczyć graczom możliwie jak najwięcej radości z rozgrywki. Niestety deweloper nie zdradził żadnych szczegółów na temat sequela.
Możecie spodziewać się najlepszej zabawy, jaką jesteśmy w stanie zapewnić w tej grze. [Fani powinni – dop. red.] czekać na dalsze informacje; pracujemy naprawdę ciężko i na pewno Was nie zawiedziemy – powiedział deweloper.
Warto dodać, że zapowiedź kontynuacji Lies of P miała miejsce już w listopadzie 2023 roku, a więc kilka tygodni po premierze pierwszej części. W czerwcu tego roku produkcja Round8 Studio otrzymała natomiast dodatek Overture.
Na koniec przypomnijmy, że Lies of P dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Lies of P - recenzja. To świetna gra, nie kłamię!
