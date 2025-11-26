Reżyser Lies of P wspomina o nadchodzącym sequelu. „Na pewno Was nie zawiodę”

Niedawno ujawniono, że twórcy Lies of P pracują nad kolejną produkcją z gatunku soulslike. Jednocześnie deweloperzy z Round8 Studio skupiają się na rozwoju kontynuacji świetnie przyjętego RPG akcji z 2023 roku. Reżyser wspomnianego tytułu zapewnia, że zespół „naprawdę ciężko pracuje”, by spełnić oczekiwania fanów.

Kontynuacja Lies of P ma spełnić oczekiwania fanów

O kontynuacji Lies of P w rozmowie z redakcją GamesRadar wspomniał Choi Ji-won. Zgodnie z przekazanymi informacjami nadchodząca kontynuacja produkcji Round8 Studio ma dostarczyć graczom możliwie jak najwięcej radości z rozgrywki. Niestety deweloper nie zdradził żadnych szczegółów na temat sequela.