Reżyser Lies of P wspomina o nadchodzącym sequelu. „Na pewno Was nie zawiodę”

Mikołaj Ciesielski
2025/11/26 16:35
Deweloperzy z Round8 Studio „naprawdę ciężko pracują” nad kontynuacją swojego hitu.

Niedawno ujawniono, że twórcy Lies of P pracują nad kolejną produkcją z gatunku soulslike. Jednocześnie deweloperzy z Round8 Studio skupiają się na rozwoju kontynuacji świetnie przyjętego RPG akcji z 2023 roku. Reżyser wspomnianego tytułu zapewnia, że zespół „naprawdę ciężko pracuje”, by spełnić oczekiwania fanów.

Lies of P
Lies of P

Kontynuacja Lies of P ma spełnić oczekiwania fanów

O kontynuacji Lies of P w rozmowie z redakcją GamesRadar wspomniał Choi Ji-won. Zgodnie z przekazanymi informacjami nadchodząca kontynuacja produkcji Round8 Studio ma dostarczyć graczom możliwie jak najwięcej radości z rozgrywki. Niestety deweloper nie zdradził żadnych szczegółów na temat sequela.

Możecie spodziewać się najlepszej zabawy, jaką jesteśmy w stanie zapewnić w tej grze. [Fani powinni – dop. red.] czekać na dalsze informacje; pracujemy naprawdę ciężko i na pewno Was nie zawiedziemy – powiedział deweloper.

Warto dodać, że zapowiedź kontynuacji Lies of P miała miejsce już w listopadzie 2023 roku, a więc kilka tygodni po premierze pierwszej części. W czerwcu tego roku produkcja Round8 Studio otrzymała natomiast dodatek Overture.

Na koniec przypomnijmy, że Lies of P dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Lies of P - recenzja. To świetna gra, nie kłamię!

Źródło:https://gamingbolt.com/lies-of-p-director-says-he-will-not-disappoint-you-with-the-sequel

