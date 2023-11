Lies of P otrzyma dodatek i sporą aktualizację. Powstanie kontynuacja gry

Wszystkie informacje możecie znaleźć w filmiku opublikowanym na oficjalnym kanale gry na YouTubie – podzielił się nimi główny projektant. Po pierwsze i prawdopodobnie najważniejsze, jak już wspominałem wcześniej, deweloperzy pracują równocześnie nad dodatkiem do Lies of P oraz nad pełnoprawną kontynuacją gry . Po drugie, w bieżącym miesiącu – listopadzie – społeczność ma spodziewać się sporej aktualizacji .

Przychodzimy z dobrymi wieściami dla wszystkich miłośników gry Lies of P . Jak podaje między innymi serwis IGN , deweloperzy ze studia Round8 wspólnie z wydawcą Neowiz poinformowali o ambitnych planach rozwoju wspomnianej produkcji oraz o rozpoczęciu prac nad kontynuacją . Choć na temat dodatku nie otrzymaliśmy żadnych konkretów, twórcy udostępnili dwie grafiki koncepcyjne oraz ujawnili szczegóły dotyczące sporej aktualizacji zmierzającej do tytułu.

Patch ma poprawić balans uzbrojenia, aby zwiększyć skuteczność nawet najsłabszych elementów, a w ekwipunku pojawi się nowe miejsce dla akcesoriów na twarz. Poza tym ułatwione zostaną początkowe etapy kampanii. Również w listopadzie do gry ma zostać dodany kostium bazujący na stroju Alidoro. Deweloperzy poinformowali zarazem, że już wkrótce do sprzedaży ma trafić soundtrack Lies of P. Na sam koniec podziękowano fanom za wsparcie oraz niezłą sprzedaż gry, która – według informacji sprzed dwóch tygodni – rozeszła się w ponad milionie egzemplarzy.