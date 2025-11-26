Zaloguj się lub Zarejestruj

Króliki z Kingdom Come Deliverance 2 inspirują twórców. Powstaje niezależny soulslike

Jakub Piwoński
2025/11/26 13:50
Ten projekt może zaskakiwać.

Niezależne Vectors Studio pracuje nad nietypowym projektem zatytułowanym Johan – dynamiczną grą akcji, w której głównym bohaterem jest uzbrojony po zęby królik rodem ze średniowiecznych ilustracji. Twórca, znany jako QuentAnim, zapowiedział produkcję na Reddicie, przyznając, że jego zamiłowanie do dawnych manuskryptów oraz popularnego RPG-u o rycerskich klimatach skłoniło go do stworzenia „króliczego” soulslike’a.

Powstaje soulslike w króliczym wydaniu

Johan skupia się na precyzyjnych pojedynkach mieczem, parowaniu ciosów i efektownych finisherach, a mobilność bohatera podkreślają szybkie uniki i charakterystyczne podskoki. W grze pojawią się również specjalne ataki stylizowane na średniowieczną ikonografię, jak choćby szarża na ślimaczym wierzchowcu, oraz elementy eksploracyjne wymagające wspinaczki i używania liny. Wszystko przez waleczne króliki, które pojawiły się w intefejsie Kingdom Come Deliverance 2.

Twórca tak uzasadnia swoją motywację:

Zawsze fascynowała mnie sztuka średniowieczna, a szczególnie te zabójcze króliki znalezione w starych manuskryptach, więc postanowiłem stworzyć o nich grę. Gram na KCD od dawna, więc byłem bardzo szczęśliwy, gdy zobaczyłem te króliki w interfejsie!

Choć projekt nie zapowiada się na szczególnie rozbudowany, już teraz uwagę przyciąga pomysłowa estetyka i solidne podstawy rozgrywki. Jeśli twórcom uda się dopracować kluczowe mechaniki, Johan ma szansę stać się kolejnym dowodem na to, że kreatywne, niszowe produkcje potrafią znaleźć oddane grono odbiorców. Co myślicie na temat tego zaskakującego projektu?

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


