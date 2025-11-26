Króliki z Kingdom Come Deliverance 2 inspirują twórców. Powstaje niezależny soulslike

Niezależne Vectors Studio pracuje nad nietypowym projektem zatytułowanym Johan – dynamiczną grą akcji, w której głównym bohaterem jest uzbrojony po zęby królik rodem ze średniowiecznych ilustracji. Twórca, znany jako QuentAnim, zapowiedział produkcję na Reddicie, przyznając, że jego zamiłowanie do dawnych manuskryptów oraz popularnego RPG-u o rycerskich klimatach skłoniło go do stworzenia „króliczego” soulslike’a.

Powstaje soulslike w króliczym wydaniu

Johan skupia się na precyzyjnych pojedynkach mieczem, parowaniu ciosów i efektownych finisherach, a mobilność bohatera podkreślają szybkie uniki i charakterystyczne podskoki. W grze pojawią się również specjalne ataki stylizowane na średniowieczną ikonografię, jak choćby szarża na ślimaczym wierzchowcu, oraz elementy eksploracyjne wymagające wspinaczki i używania liny. Wszystko przez waleczne króliki, które pojawiły się w intefejsie Kingdom Come Deliverance 2.