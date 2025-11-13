Nowe RPG akcji od twórców rewelacyjnego Lies of P w produkcji. Neowiz ujawnia plany

Neowiz przedstawiło plany wydawnicze na najbliższe lata. Z opublikowanej prezentacji wynika, że Round8 Studio — twórcy Lies of P — oprócz kontynuacji swojego uznanego RPG akcji, pracują także nad zupełnie nowym projektem z gatunku soulslike.

Nowe RPG akcji od Round8 Studio – co wiadomo o projekcie?

Produkcję nadzoruje Kay Lee, reżyser, który dołączył do Round8 Studio w kwietniu 2024 roku. Wcześniej pracował m.in. dla Smilegate, Krafton i Nexon, a jego nowe dzieło ma trafić na PC i konsole. Według raportu Neowiz, projekt ten jest niezależny od Lies of P 2, które również znajduje się w planach wydawniczych firmy.