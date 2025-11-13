Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe RPG akcji od twórców rewelacyjnego Lies of P w produkcji. Neowiz ujawnia plany

Mikołaj Berlik
2025/11/13 11:30
0
0

Projekt nadzoruje Kay Lee, weteran koreańskiej branży.

Neowiz przedstawiło plany wydawnicze na najbliższe lata. Z opublikowanej prezentacji wynika, że Round8 Studio — twórcy Lies of P — oprócz kontynuacji swojego uznanego RPG akcji, pracują także nad zupełnie nowym projektem z gatunku soulslike.

Lies of P
Lies of P

Nowe RPG akcji od Round8 Studio – co wiadomo o projekcie?

Produkcję nadzoruje Kay Lee, reżyser, który dołączył do Round8 Studio w kwietniu 2024 roku. Wcześniej pracował m.in. dla Smilegate, Krafton i Nexon, a jego nowe dzieło ma trafić na PC i konsole. Według raportu Neowiz, projekt ten jest niezależny od Lies of P 2, które również znajduje się w planach wydawniczych firmy.

GramTV przedstawia:

Po sukcesie Lies of P z 2023 roku, Round8 Studio szybko rozpoczęło prace nad kolejnymi projektami. W czerwcu ukazał się dodatek Overture, a kontynuacja gry została zapowiedziana zaledwie półtora miesiąca po premierze oryginału. Teraz studio rozwija także nowy tytuł, który prawdopodobnie znajduje się na wczesnym etapie produkcji.

Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać, ale biorąc pod uwagę ambicje i jakość poprzednich projektów zespołu, nowy soulslike od Round8 Studio zapowiada się obiecująco.

Źródło:https://cdn.neowiz.com/neowiz-site/assets/ir-library/3Q25_NWZ-IR-PPT_EN-itjp3znq.pdf

News
zapowiedź
plany
Lies of P
Round8 Studio
NEOWIZ
Mikołaj Berlik
