Styx: Blades of Greed z datą premiery. Na powrót zabójczego goblina poczekamy nieco dłużej

Na początku marca otrzymaliśmy zapowiedź Styx: Blades of Greed. Wówczas poinformowano, że trzecia część zapoczątkowanej w 2014 roku serii skradanek zadebiutuje jeszcze w tym roku. Okazuje się jednak, że na nową produkcję Cyanide Studio będzie trzeba poczekać nieco dłużej.
Ujawniono datę premiery Styx: Blades of Greed
Zgodnie z przekazanymi informacjami Styx: Blades of Greed zadebiutuje 19 lutego 2026 roku. Wraz z datą premiery w sieci pojawił się też nowy zwiastun nadchodzącej odsłony serii Styx. Niestety wspomniany trailer nie należy do najdłuższych, ale całość znajdziecie na dole wiadomości.
Tak, tak, wiem, czekanie nie jest Waszą ulubioną czynnością. Moją też nie. (O ile nie czekam w ciemności, żeby kogoś dźgnąć). Twórcy potrzebują kilku dodatkowych miesięcy, żeby wszystko dopracować, poprawić to, co wymaga poprawek i upewnić się, że mój wielki powrót będzie tak wspaniały (i chaotyczny), jak na to zasługuje – przekazał Styx w komunikacie opublikowanym przez twórców.
