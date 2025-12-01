Styx: Blades of Greed z datą premiery. Na powrót zabójczego goblina poczekamy nieco dłużej

Na początku marca otrzymaliśmy zapowiedź Styx: Blades of Greed. Wówczas poinformowano, że trzecia część zapoczątkowanej w 2014 roku serii skradanek zadebiutuje jeszcze w tym roku. Okazuje się jednak, że na nową produkcję Cyanide Studio będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Ujawniono datę premiery Styx: Blades of Greed

Zgodnie z przekazanymi informacjami Styx: Blades of Greed zadebiutuje 19 lutego 2026 roku. Wraz z datą premiery w sieci pojawił się też nowy zwiastun nadchodzącej odsłony serii Styx. Niestety wspomniany trailer nie należy do najdłuższych, ale całość znajdziecie na dole wiadomości.