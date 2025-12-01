Zaloguj się lub Zarejestruj

Styx: Blades of Greed z datą premiery. Na powrót zabójczego goblina poczekamy nieco dłużej

Mikołaj Ciesielski
2025/12/01 17:55
Trzecia część serii nie zadebiutuje w 2025 roku.

Na początku marca otrzymaliśmy zapowiedź Styx: Blades of Greed. Wówczas poinformowano, że trzecia część zapoczątkowanej w 2014 roku serii skradanek zadebiutuje jeszcze w tym roku. Okazuje się jednak, że na nową produkcję Cyanide Studio będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Styx: Blades of Greed
Styx: Blades of Greed

Ujawniono datę premiery Styx: Blades of Greed

Zgodnie z przekazanymi informacjami Styx: Blades of Greed zadebiutuje 19 lutego 2026 roku. Wraz z datą premiery w sieci pojawił się też nowy zwiastun nadchodzącej odsłony serii Styx. Niestety wspomniany trailer nie należy do najdłuższych, ale całość znajdziecie na dole wiadomości.

Tak, tak, wiem, czekanie nie jest Waszą ulubioną czynnością. Moją też nie. (O ile nie czekam w ciemności, żeby kogoś dźgnąć). Twórcy potrzebują kilku dodatkowych miesięcy, żeby wszystko dopracować, poprawić to, co wymaga poprawek i upewnić się, że mój wielki powrót będzie tak wspaniały (i chaotyczny), jak na to zasługuje – przekazał Styx w komunikacie opublikowanym przez twórców.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Styx: Blades of Greed zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Poprzednia odsłona serii, czyli Styx: Shards of Darkness, zadebiutowała na rynku w marcu 2017 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Styx – złośliwe bydlę, ale i świetny złodziej – recenzja Styx: Shards of Darkness.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/3290690/view/529864539779367425

News
Nacon
Cyanide Studio
TPP
skradanka
przygodowa gra akcji
data premiery
opóźnienie premiery
Styx: Blades of Greed
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

