Reżyser kontynuacji rewelacyjnego soulslike'a uspokaja: „Pracujemy ciężko i was nie zawiedziemy”

Twórcy Lies of P opowiadają o kierunku prac nad sequelem i zdradzają, jakie ambicje stoją za projektem.
Najnowsza wypowiedź reżysera Choi Ji-wona sugeruje, że nadchodzące Lies of P 2 ma ambicję przebić osiągnięcia pierwszej części. Podczas rozmowy z redakcją serwisu GamesRadar+ twórca ujawnił, że zespół z Round8 Studio pracuje intensywnie nad sequelem, który ma zagwarantować maksymalną frajdę fanom soulslike’ów.
Lies of P – jak twórcy podeszli do dodatku i dlaczego ma to znaczenie
W trakcie gali Golden Joystick Awards DLC Lies of P: Overture zdobyło wyróżnienie w kategorii „Najlepszy dodatek do gry”. Odbierając nagrodę, Ji-won podkreślił, że zespół nie traktował rozszerzenia jak zwykłego DLC, lecz jak niemal pełnoprawną kontynuację. To podejście ma również definiować kierunek prac nad Lies of P 2.
Twórca zaznaczył, że celem studia jest dostarczenie graczom „największej frajdy, jaką tylko będą w stanie osiągnąć”. Przyznał też, że ciężka praca trwa i publicznie obiecał, że „nie zawiedzie” społeczności.
Co istotne, nadchodząca kontynuacja nie ma jeszcze ani tytułu, ani przybliżonej daty premiery. Pewne jest jedynie to, że powstaje w ramach intensywnie rozwijanego portfolio NeoWiz oraz Round8. Studio tworzy obecnie pięć projektów jednocześnie: nowego soulslike’a, narracyjne RPG, grę survivalową, symulator życia oraz wspomnianą kontynuację Lies of P. To pokazuje, jak mocno obciążony jest zespół – i jak ambitne są plany twórców.
Na konkretne informacje dotyczące Lies of P 2 gracze będą musieli jeszcze zaczekać, ale pierwsze deklaracje sugerują, że oczekiwania będą wysokie. Jeśli twórcom uda się spełnić obietnice, kontynuacja może okazać się jednym z najważniejszych soulslike’ów przyszłych lat.
