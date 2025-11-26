Reżyser kontynuacji rewelacyjnego soulslike'a uspokaja: „Pracujemy ciężko i was nie zawiedziemy”

Twórcy Lies of P opowiadają o kierunku prac nad sequelem i zdradzają, jakie ambicje stoją za projektem.

Najnowsza wypowiedź reżysera Choi Ji-wona sugeruje, że nadchodzące Lies of P 2 ma ambicję przebić osiągnięcia pierwszej części. Podczas rozmowy z redakcją serwisu GamesRadar+ twórca ujawnił, że zespół z Round8 Studio pracuje intensywnie nad sequelem, który ma zagwarantować maksymalną frajdę fanom soulslike’ów.

Lies of P – jak tw órcy podeszli do dodatku i dlaczego ma to znaczenie

W trakcie gali Golden Joystick Awards DLC Lies of P: Overture zdobyło wyróżnienie w kategorii „Najlepszy dodatek do gry”. Odbierając nagrodę, Ji-won podkreślił, że zespół nie traktował rozszerzenia jak zwykłego DLC, lecz jak niemal pełnoprawną kontynuację. To podejście ma również definiować kierunek prac nad Lies of P 2.