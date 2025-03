Rewelacyjne wyniki sprzedaży co-opów od Hazelight. It Takes Two i A Way Out nie zwalniają tempa

Gry Hazelight Studios cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Hazelight Studios, znane z gier kooperacyjnych, może pochwalić się kolejnym ogromnym sukcesem. Mimo niedawnej premiery najnowszego tytułu, Split Fiction, ich poprzednie produkcje, It Takes Two i A Way Out, wciąż utrzymują świetną dynamikę sprzedaży. Szef studia, Josef Fares, w rozmowie z Washington Post ujawnił wyniki wspomnianych tytułów.

Sukcesy Hazelight Studios. It Takes Two i A Way Out nadal ze świetną sprzedażą Jak przekazał Josef Fares, It Takes Two przekroczyło już 23 miliony sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. To znaczący wzrost w porównaniu do października ubiegłego roku, kiedy gra miała na koncie 20 milionów sprzedanych kopii.

Równie imponująco radzi sobie gra Hazelight Studios z 2018 roku, A Way Out, która osiągnęła poziom 11 milionów sprzedanych egzemplarzy. Warto przypomnieć, że w czerwcu ubiegłego roku gra ta mogła się pochwalić 9 milionami sprzedanych egzemplarzy, co świadczy o stałym i stabilnym zainteresowaniu tytułem. Najnowsze dzieło studia, Split Fiction, również zaliczyło niezwykle udany start. Choć Electronic Arts i samo Hazelight nie opublikowały jeszcze oficjalnych danych dotyczących sprzedaży, to gra wkrótce po swojej premierze przyciągnęła na platformę Steam imponującą liczbę ponad 197 000 równocześnie grających użytkowników. Przy okazji przypomnijmy, że Split Fiction trafiło na rynek 6 marca 2025 roku. Produkcja jest dostępna na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S oraz na komputerach osobistych. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Split Fiction - recenzja. 9999 gier w jednej.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.