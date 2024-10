Wyniki sprzedaży It Takes Two wciąż rosną. Aktualne dane od Hazelight Studios

Kolejny kamień milowy.

W marcu bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że It Takes Two sprzedało się w liczbie 16 milionów egzemplarzy. Świetnym wynikiem pochwalono się wówczas z okazji 3. urodzin produkcji, która podbiła serca graczy. Teraz Hazelight Studios przekazało zaktualizowany, imponujący rezultat, który wskazuje na stabilny poziom sprzedaży tytułu. It Takes Two nie zwalnia tempa. Kolejny kamień milowy pod względem sprzedaży Jak wspomnieliśmy powyżej, w marcu sprzedaż It Takes Two osiągnęła poziom 16 milionów egzemplarzy. Tymczasem okazuje się, że wyniki wciąż rosną, a tytuł nie narzeka na brak zainteresowania ze strony graczy. Teraz Hazelight Studios ogłosiło bowiem, że It Takes Two sprzedało się już w liczbie 20 milionów egzemplarzy, co oznacza, że w ostatnich miesiącach przybyło wielu nowych nabywców.

Warto przy okazji przypomnieć, że It Takes Two otrzymało tytuł Gry Roku podczas The Game Awards 2021. Kilka miesięcy temu pojawiły się natomiast informacje związane z planami Hazelight Studios. Deweloperzy wspomnieli, że jeszcze w 2024 roku pojawią się nowe informacje związane z kolejnym projektem. Twórcy poinformowali, że pracują nad czymś „naprawdę dobrym”. Zainteresowanym pozostaje zatem oczekiwać na kolejne wieści ze strony zespołu. Wyrusz na szaloną przygodę w It Takes Two – przełomowej platformowej przygodówce stworzonej z myślą o współpracy. Zaproś znajomego do dołączenia za darmo dzięki funkcji „Dostęp dla znajomych”* i weźcie udział w innowacyjnych wyzwaniach. Grajcie jako Cody i May – pokłócona para zmieniona w lalki za sprawą magicznego zaklęcia. Zamknięci w fantastycznym świecie, w którym za każdym rogiem czeka coś nieoczekiwanego, May oraz Cody niechętnie dążą do naprawienia swojego rozpadającego się związku. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

It Takes Two dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Gra zadebiutowała w 2021 roku. Zainteresowanych pozycją zachęcamy do lektury: It Takes Two - recenzja nowej gry twórców A Way Out. Wczytywanie ramki mediów.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.