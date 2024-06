A Way Out ze świetnym wynikiem sprzedaży. Twórcy chwalą się kamieniem milowym

W 2018 roku na rynek trafiła kooperacyjna gra przygodowa z dwoma więźniami w roli głównej. Mowa o A Way Out, które cieszy się bardzo pozytywnym odbiorem wśród graczy (między innymi na platformie Steam ), a także wśród krytyków (na Metacritic średnia ocen wynosi 78/100). Teraz deweloperzy z Hazelight Studios postanowili pochwalić się osiągnięciem kolejnego kamienia milowego w zakresie sprzedaży gry.

A Way Out to wyjątkowa kooperacyjna gra przygodowa, w której gracz wciela się w rolę jednego z dwójki więźniów planujących śmiałą ucieczkę z więzienia. – głosi opis gry A Way Out na platformie Steam .

Warto przy okazji wspomnieć, że rozgrywka opiera się wyłącznie na trybie kooperacji, a do zabawy ze znajomym wystarczy posiadać jeden egzemplarz A Way Out. Jeśli zaś chodzi o samą historię, gracze wcielają się w postać Vincenta lub Leo, którzy łączą siły, aby uciec z więzienia. Zainteresowani wezmą udział nie tylko w pościgach czy strzelaninach, ale również w działaniach wymagających umiejętności skradankowych.

W mediach społecznościowych ukazał się nowy wpis od deweloperów z Hazelight Studios. Jak przekazuje zespół, A Way Out sprzedało się już w liczbie 9 milionów egzemplarzy. Twórcy przyznają, że nawet podczas udanej premiery „nie odważyli się marzyć o tak wielu ludziach grających w tę grę”.

Zespół z Hazelight Studios odpowiada również za inny, szalenie popularny kooperacyjny tytuł. Mowa o It Takes Two, które może pochwalić się jeszcze lepszym wynikiem sprzedaży – pod koniec marca przekazano informacje o 16 milionach kopii, które trafiły w ręce graczy. Deweloperzy informowali również w kwietniu, że zaprezentują w tym roku nową grę i pracują nad czymś „naprawdę dobrym”.

Na koniec przypomnijmy, że A Way Out zadebiutowało 23 marca 2018 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Kooperacja przez wielkie K - recenzja gry A Way Out.

