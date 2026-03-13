Resident Evil Village wygląda o wiele lepiej. Fani znacząco ulepszyli grafikę

Dla fanów PC-towej wersji Resident Evil Village, którzy planują powrót do zamku Dimitrescu, pojawiła się świetna okazja do odświeżenia gry. Moder o pseudonimie „PlushRapier145” udostępnił potężną paczkę tekstur HD, która zajmuje aż 20 GB.

Resident Evil Village – szczegóły moda

Modyfikacja do Resident Evil Village ma na celu gruntowne odświeżenie niemal wszystkich tekstur w grze, przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego stylu artystycznego Capcomu. Twórca wykorzystał zaawansowane narzędzia AI, takie jak ChaiNNer x4 oraz Topaz Gigapixel. Dzięki temu tekstury są znacznie ostrzejsze i bogatsze w detale, ale nie zmieniają klimatu lokacji. Mod jest w pełni kompatybilny z popularnym narzędziem Fluffy Mod Manager. Wystarczy wrzucić pobrane pliki do folderu „Mods” i aktywować je w menedżerze.