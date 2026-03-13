Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil Village wygląda o wiele lepiej. Fani znacząco ulepszyli grafikę

Mikołaj Berlik
2026/03/13 14:00
0
0

Pojawił się texture pack ważący 20GB.

Dla fanów PC-towej wersji Resident Evil Village, którzy planują powrót do zamku Dimitrescu, pojawiła się świetna okazja do odświeżenia gry. Moder o pseudonimie „PlushRapier145” udostępnił potężną paczkę tekstur HD, która zajmuje aż 20 GB.

Resident Evil Village
Resident Evil Village

Resident Evil Village – szczegóły moda

Modyfikacja do Resident Evil Village ma na celu gruntowne odświeżenie niemal wszystkich tekstur w grze, przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego stylu artystycznego Capcomu. Twórca wykorzystał zaawansowane narzędzia AI, takie jak ChaiNNer x4 oraz Topaz Gigapixel. Dzięki temu tekstury są znacznie ostrzejsze i bogatsze w detale, ale nie zmieniają klimatu lokacji. Mod jest w pełni kompatybilny z popularnym narzędziem Fluffy Mod Manager. Wystarczy wrzucić pobrane pliki do folderu „Mods” i aktywować je w menedżerze.

Ze względu na duży rozmiar pliku (20 GB), paczka przeszła automatyczną kwarantannę na portalu NexusMods, co jest standardową procedurą bezpieczeństwa. Linki do pobrania powinny być już w pełni aktywne dla wszystkich zainteresowanych.

Resident Evil Village – szczegóły moda, Resident Evil Village wygląda o wiele lepiej. Fani znacząco ulepszyli grafikę

GramTV przedstawia:

Wydanie tak obszernego moda do Village idealnie pasuje do ostatniej popularności marki. Stało się to oczywiście za sprawą świetnie sprzedającego się Resident Evil Requiem. Społeczność modderska nie zapomina jednak również o poprzednich edycjach.

To doskonały moment na powtórkę przygód Ethana Wintersa, zwłaszcza jeśli dysponujecie mocnym sprzętem PC, który pozwoli w pełni docenić te 20 GB nowych detali w 4K. Resident Evil Village jest dostępny na PC oraz konsolach Xbox i PlayStation.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/resident-evil-village-just-got-a-20gb-hd-texture-pack/

Tagi:

News
PC
Capcom
mody
modyfikacje
fanowski projekt
Resident Evil
Resident Evil Village
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112