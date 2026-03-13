Nowa strzelanka w klimacie I wojny światowej zachwyca graczy Steam

Nowa produkcja od studia Flying Squirrel Entertainment wyrasta na czarnego konia marcowych premier. Over the Top: WW1 cieszy się sporym zainteresowaniem i świetnymi ocenami, pomimo wielu głośnych premier w tym miesiącu.
Over the Top: WW1 – informacje o grze
Over the Top: WW1 przenosi nas na front I wojny światowej. Cenowo tytuł wypada znacznie skromniej niż tytuły AAA (ok. 60 zł w promocji), lecz i tak oferuje spory rozmach. System pozwala na jednoczesną walkę ogromnej liczby graczy, co w połączeniu z klimatem z 1914-1918 roku tworzy unikalne doświadczenie. Pole bitwy jest wyjątkowo interaktywne i nie jest to kwestia jedynie destrukcji budynków. Gracze mogą dosłownie kształtować teren – kopać okopy, stawiać zasieki i budować umocnienia, co nadaje potyczkom wymiar inżynieryjny. Poza walką na bagnety, do dyspozycji mamy czołgi z epoki, motocykle, a nawet wczesne samoloty.
Mimo że od premiery minął zaledwie tydzień, tytuł zbiera bardzo solidne noty – 85% pozytywnych recenzji na Steamie (przy blisko 2800 opiniach).Wczorajszy rekord popularności wynoszący niemal 6,5 tysiąca graczy jednocześnie brzmi bardzo obiecująco i pokazuje tendencję wzrostową. Twórcy, znani wcześniej z dodatku do Mount & Blade oraz Battle Cry of Freedom, opublikowali już roadmapę, obiecując regularne wsparcie i nową zawartość.
Gra akcji osadzona w realiach I wojny światowej, oparta na całkowicie zniszczalnych polach bitewnych, na których panuje chaos. Wybuchy niszczą teren, fortyfikacje się zawalają, a linia frontu zmienia się z minuty na minutę.
Over The Top: WWI zamienia ponurą scenerię Wielkiej Wojny w szalone pole bitwy, gdzie plany rzadko kiedy przetrwają pierwszy kontakt.
Over the Top: WW1 pojawiło się 6 marca wyłącznie na PC. Do 20 marca możemy kupić strzelankę na Steamie z 20-procentową zniżką.
