Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto 20 najpopularniejszych gier na PC w 2025 roku. Ciężko o zaskoczenia

Mikołaj Berlik
2026/03/13 17:00
0
0

W to graliśmy w zeszłym roku.

Raport firmy NewZoo za rok 2025 rzuca ciekawe światło na kondycję rynku PC. Choć podium zdominowane jest przez „wiecznie żywe” hity, dane pokazują wyraźne przetasowania w popularnych gatunkach – szczególnie bolesne dla fanów Battle Royale.

Najpopularniejsze gry na komputerach

Na szczycie zestawienia nie ma rewolucji, ale widać stabilizację potęg. Pierwsza trójka pod względem czasu spędzonego w grze na PC prezentuje się następująco:

Prawdziwym zaskoczeniem jest drastyczny spadek popularności gatunku Battle Royale. Apex Legends ledwo utrzymało się w rankingu z wynikiem 0,9%, przegrywając nawet z Diablo IV (1%).

Największą niespodzianką raportu jest 11. miejsce dla Escape from Tarkov. Produkcja od Battlestate Games zdołała wyprzedzić takie giganty jak GTA 5, PUBG czy debiutujące w zeszłym roku Marvel Rivals, zdobywając 1,7% udziałów.

Sukces ten przypisuje się długoletniej obecności w fazie wczesnego dostępu i ogromnej bazie lojalnych graczy, co pozwoliło grze „rozbić” tradycyjny ranking w roku swojej oficjalnej premiery.

NewZoo zwraca uwagę na kluczową różnicę między użytkownikami konsol a PC. O ile gracze konsolowi skupiają się niemal wyłącznie na Top 20 najpopularniejszych tytułów, o tyle na PC większość czasu gry generuje tzw. długi ogon. Oznacza to, że miliony graczy spędzają czas w tysiącach starszych tytułów i produkcji indie z backloga, co czyni rynek PC znacznie bardziej zróżnicowanym.

Źródło:https://insider-gaming.com/top-20-pc-games-2025-not-surprising/

Tagi:

News
PC
ranking
popularność
ranking gier
2025
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112