Oto 20 najpopularniejszych gier na PC w 2025 roku. Ciężko o zaskoczenia

W to graliśmy w zeszłym roku.

Raport firmy NewZoo za rok 2025 rzuca ciekawe światło na kondycję rynku PC. Choć podium zdominowane jest przez „wiecznie żywe” hity, dane pokazują wyraźne przetasowania w popularnych gatunkach – szczególnie bolesne dla fanów Battle Royale. Najpopularniejsze gry na komputerach Na szczycie zestawienia nie ma rewolucji, ale widać stabilizację potęg. Pierwsza trójka pod względem czasu spędzonego w grze na PC prezentuje się następująco: Roblox – niekwestionowany lider z wynikiem 9,7% całkowitego czasu gry na PC.

Counter-Strike 2 – solidne 7% udziału w rynku.

League of Legends – tuż za podium z wynikiem 6,9%.

Prawdziwym zaskoczeniem jest drastyczny spadek popularności gatunku Battle Royale. Apex Legends ledwo utrzymało się w rankingu z wynikiem 0,9%, przegrywając nawet z Diablo IV (1%).

Największą niespodzianką raportu jest 11. miejsce dla Escape from Tarkov. Produkcja od Battlestate Games zdołała wyprzedzić takie giganty jak GTA 5, PUBG czy debiutujące w zeszłym roku Marvel Rivals, zdobywając 1,7% udziałów. Sukces ten przypisuje się długoletniej obecności w fazie wczesnego dostępu i ogromnej bazie lojalnych graczy, co pozwoliło grze „rozbić” tradycyjny ranking w roku swojej oficjalnej premiery. NewZoo zwraca uwagę na kluczową różnicę między użytkownikami konsol a PC. O ile gracze konsolowi skupiają się niemal wyłącznie na Top 20 najpopularniejszych tytułów, o tyle na PC większość czasu gry generuje tzw. długi ogon. Oznacza to, że miliony graczy spędzają czas w tysiącach starszych tytułów i produkcji indie z backloga, co czyni rynek PC znacznie bardziej zróżnicowanym.