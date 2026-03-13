Jak żyć po Resident Evil: Requiem? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Resident Evil: Requiem nie daje łatwo o sobie zapomnieć. Jeśli nie chcesz schodzić z tej emocjonalnej fali, mamy dla Ciebie 8 propozycji, które utrzymają cię w klimacie.

2026 rok nie trwa zbyt długo, a już ma swój wielki hit w postaci Resident Evil: Requiem. Nowa produkcja Capcomu spełniła pokładane w niej oczekiwania, dostarczając niezwykłą grywalność, emocje i sporą dawkę grozy. Świetne wyniki sprzedaży potwierdzają, że miliony graczy wróciło do Raccoon City. Co jednak po napisach końcowych? Mam kilka propozycji.

Jakie są najciekawsze gry w klimacie Resident Evil: Requiem? Klasycznie dla tego formatu podzieliłem je na dwie kategorie – analogicznie do dwójki bohaterów w hicie Capcomu. Najpierw sprawdzimy survival horrory mocno nastawione na akcję, aby nawiązać do rozgrywki Leonem. Później przyjrzymy się tytułom grozy, które na pierwszym planie stawiają, niczym Grace, atmosferę i skradanie. Na końcu czeka na Was również kulturowa porcja polecajek.

Dajcie znać w komentarzach, czy znaleźliście w tym tekście coś ciekawego dla siebie.

Cronos: The New Dawn – jak przetrwać w zrujnowanym Krakowie

Zaczynamy od nadal świeżej gry, której pod wieloma względami bardzo blisko do serii Resident Evil. Cronos to najnowsze dzieło Bloober Team, studia które jak mało które znane jest z genialnych horrorów. W tej produkcji zwiedzamy zrujnowany Kraków, w którym przyjdzie nam uratować kilka istotnych osób. Gameplay z kolei mocno przypomina hit Capcomu, koncentrując się na walce z małymi grupami wrogów i skrupulatnym zarządzaniu ograniczonymi zasobami. Dla tych, którzy po Resident Evil: Requiem szukają czegoś w podobnym klimacie, Cronos: The New Dawn jest świetnym wyborem.

Dlaczego warto?

gameplay mocno inspirowany serią Resident Evil

możliwość zwiedzenia postapokaliptycznego Krakowa

wymagająca i satysfakcjonująca rozgrywka

Nasza recenzja – Stary horror w Nowej Hucie

Silent Hill f – japoński horror z mocnym przesłaniem

Nie ma drugiej tak kultowej serii horrorów, obok Resident Evil, jak właśnie Silent Hill. Za sprawą krakowskiego Bloober Team marka wróciła do łask, ale teraz nie będziemy polecać remake’u dwójki. Zamiast tego proponuję zeszłoroczną odsłonę, która do szpiku kości przesiąknięta jest japońskim stylem straszenia. Mimo rozbudowanej walki to też gra, której główną atrakcją jest historia – nieoczywista, pełna metafor i mocnego przekazu.

Dlaczego warto?