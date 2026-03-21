Resident Evil Requiem zyskał nowy tryb rozgrywki. Fani nie czekali na decyzję Capcomu i sami go zrobili

To zupełnie zmienia wrażenia z gry.

Choć od premiery Resident Evil Requiem nie minął jeszcze miesiąc, to modderzy już stworzyli pierwsze ambitne projekty, które zmieniają rozgrywkę w najnowszej produkcji Capcomu. Niedawno firma pochwaliła się rekordową sprzedażą nowego Resident Evil, która znacząco wyprzedziła poprzednie odsłony. Zainteresowanie graczy jest ogromne, a niektórzy chcą na własną rękę rozwijać Requiem, nie czekając na zapowiedziany już fabularny dodatek i jeden z graczy stworzył pełnoprawny tryb VR, który już teraz wygląda zaskakująco dopracowanie. Resident Evil Requiem – fan przygotował pełnoprawny tryb VR Za projekt odpowiada modder znany jako Talemann1982, a pierwsze materiały z działania modyfikacji opublikował youtuber Gamertag VR. Na nagraniu możemy zobaczyć początkowe fragmenty gry, zarówno z perspektywy Grace, jak i Leona, w pełnym środowisku wirtualnej rzeczywistości.

Resident Evil Requiem, podobnie jak dwie poprzednie odsłony serii, mocno stawia na klimat grozy. Najbliżej mu do siódmej części cyklu, która dla wielu graczy pozostaje najbardziej intensywnym doświadczeniem w historii marki. Już standardowa wersja gry potrafi wywołać niepokój, a przeniesienie tego do VR tylko potęguje efekt. Co ciekawe, implementacja wirtualnej rzeczywistości nie ogranicza się jedynie do prostego przeniesienia obrazu. Mod oferuje pełne śledzenie ruchów oraz naturalne odwzorowanie rąk, dzięki czemu interakcja ze światem gry wypada bardzo przekonująco. Nawet przerywniki filmowe nie są wyświetlane w formie płaskiego obrazu, lecz rozgrywają się bezpośrednio przed oczami gracza, zachowując immersję.

Jednym z najbardziej zaskakujących elementów jest tempo prac. Gra nie jest dostępna na rynku nawet od miesiąca, a już doczekała się działającego trybu VR. Nic dziwnego, że wśród fanów pojawiło się spore zdumienie. Niestety modyfikacja nie została jeszcze udostępniona publicznie. Twórca zapowiedział jednak, że premiera nastąpi bardzo szybko, więc osoby gotowe na jeszcze bardziej intensywne doświadczenie grozy nie będą musiały długo czekać. Historia zatacza więc koło. Capcom wprowadził tryb VR do Resident Evil 7 już na premierę, natomiast Village doczekało się takiej opcji dopiero po pewnym czasie. Tym razem jednak to społeczność wyprzedziła twórców, pokazując, jak ogromne jest zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. Recenzja Resident Evil Requiem - Czy to najlepszy Resident w historii? Niestety nie, ale…

