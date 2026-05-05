Po 47 latach uniwersum Obcego zmienia się na zawsze. Nastąpił przełom, który kolejne filmy nie będą mogły zignorować

Nie po to wprowadzono to do uniwersum, żeby żadna aktorska produkcja do tego się nie odniosła.

Uniwersum Obcego przez dekady budowało reputację jednego z najbardziej bezlitosnych światów science fiction. Ksenomorfy, dzięki swojej biologii i brutalnemu cyklowi życia, uchodziły za niemal perfekcyjne maszyny do zabijania. Teraz jednak wszystko się zmienia, a najnowsze rozszerzenie kanonu w postaci komiksu wprowadza rozwiązanie, które może na dobre odmienić zasady rządzące tym światem. Alien: King Killer – komiks o Obcym wprowadza nowy metal, który jest odporny na kwas w krwi ksenomorfów Niezwykła nowość pojawiła się w komiksie Alien: King Killer, który rozwija mitologię całej serii. W drugim zeszycie tej historii zaprezentowano coś, czego fani nie widzieli od niemal pół wieku istnienia marki. Po raz pierwszy w oficjalnym kanonie pojawia się materiał zdolny wytrzymać kwas w krwi ksenomorfów.

Dotychczas była ona jedną z najgroźniejszych broni Obcych. Substancja potrafiła przeżerać praktycznie wszystko, od elementów statków kosmicznych po potężne konstrukcje. W nowym komiksie bohater o imieniu Idris odkrywa jednak metal, który jest odporny na ten zabójczy czynnik. Co więcej, materiał okazuje się na tyle wytrzymały, że można z niego stworzyć broń zdolną ranić ksenomorfy. Idris wykorzystuje go do wykucia miecza, który staje się jednym z najskuteczniejszych narzędzi walki z Obcymi w całej historii serii.

To nie pierwszy raz, gdy ludzkość próbowała radzić sobie z kwasem ksenomorfów, jednak wcześniejsze rozwiązania miały swoje ograniczenia. W filmie Obcy: Przebudzenie zastosowano specjalne szkło polimerowe, które było w stanie wytrzymać działanie kwasu tylko przez pewien czas. W innych projektach pojawiały się także tworzywa sztuczne czy ceramika przemysłowa, znana między innymi z gry Alien: Isolation, jednak żadne z nich nie oferowało jednocześnie wysokiej odporności i trwałości. Nowy metal wydaje się więc największym przełomem w historii walki z ksenomorfami, ustępując skutecznością jedynie ogniowi, który od lat pozostaje ich jedną z niewielu słabości. Wraz z rozwojem historii w Alien: King Killer można spodziewać się kolejnych odkryć i nowych sposobów walki z Obcymi. Idris, przedstawiany jako doświadczony ocalały i wyjątkowo skuteczny łowca ksenomorfów, może w przyszłości stać się jedną z najważniejszych postaci w całym uniwersum, dorównując legendarnym bohaterom serii. Komiks Alien: King Killer jest już dostępny do kupienia w cyfrowej wersji.

