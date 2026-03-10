Resident Evil Requiem z gorszą grafiką na PS5 Pro po najnowszym patchu. Capcom celowo dokonał downgrade’u graficznego

Niektórzy użytkownicy najmocniejszej konsoli nie będą zadowoleni z tej zmiany.

Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia Resident Evil Requiem otrzymało nową aktualizację, która miała poprawiać wydajność gry. Jednak użytkownicy PlayStation 5 Pro zauważyli, że w etapach rozgrywających się w Raccoon City wyłączono efekt ray tracingu. Analiza przygotowana przez redakcję Digital Foundry potwierdza, że zmiana jest wynikiem poprawki wprowadzonej przez Capcom. Resident Evil Requiem – Capcom usunął ray tracing z jednego etapu gry na PlayStation 5 Pro Patch udostępniony w ubiegłym tygodniu miał przede wszystkim naprawić problemy techniczne oraz błędy wizualne pojawiające się na różnych platformach. W praktyce doprowadził jednak do wyłączenia ray traced global illumination w miejskich lokacjach. Efekt jest zauważalny zwłaszcza podczas eksploracji ulic Raccoon City w scenach z Leonem.

Ray tracing odpowiadał za realistyczne odbicia i bardziej naturalne oświetlenie. W niektórych sytuacjach technologia powodowała jednak powstawanie wizualnych artefaktów oraz charakterystycznego szumu obrazu. Capcom zdecydował się więc na rozwiązanie, które całkowicie eliminuje problem, lecz jednocześnie usuwa zaawansowane efekty świetlne w tej części gry. Temat został szerzej omówiony w podcaście Digital Foundry. John Linneman zwrócił uwagę, że problemem był prawdopodobnie sposób filtrowania szumu powstającego przy ray tracingu. Zastosowane rozwiązanie nie radziło sobie wystarczająco dobrze w bardziej otwartych lokacjach, dlatego deweloperzy zdecydowali się na prostsze rozwiązanie. Nie wszystkim podoba się jednak taki kompromis. Według części graczy ulice Raccoon City po aktualizacji wyglądają bardziej płasko i tracą klimat budowany wcześniej przez realistyczne odbicia oraz bardziej złożone oświetlenie. W sieci pojawiają się głosy, że wizualnie jest to zauważalny krok wstecz w stosunku do wcześniejszej wersji gry.

Nie brakuje jednak także opinii, że zmiana poprawiła czytelność obrazu. Po usunięciu ray tracingu zniknął charakterystyczny szum i artefakty, które wcześniej przeszkadzały części użytkowników. Według analityków Digital Foundry lepszym rozwiązaniem byłoby udostępnienie opcji włączenia lub wyłączenia ray tracingu, zamiast całkowitego usunięcia technologii w konkretnych lokacjach. Możliwe jednak, że Capcom zdecydował się na szybką poprawkę, zamiast dłuższego procesu optymalizacji systemu filtrowania obrazu. Warto dodać, że zmiana dotyczy głównie fragmentów w Raccoon City. W pozostałych etapach Resident Evil Requiem oprawa wizualna pozostaje bez większych zmian. Recenzja Resident Evil Requiem - Czy to najlepszy Resident w historii? Niestety nie, ale…

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.