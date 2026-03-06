Capcom dzieli się nowym zwiastunem wyczekiwanego projektu. Pragmata zadebiutuje wcześniej niż planowano

Debiut gry akcji już niedługo.

Capcom zaskoczył graczy, ogłaszając, że ich długo wyczekiwana produkcja sci-fi zadebiutuje wcześniej, niż planowano. Pragmata – intrygujące połączenie trzecioosobowej strzelanki i gry logicznej – trafi w ręce graczy już 17 kwietnia 2026 roku. Pragmata – premiera szybciej niż planowano Podczas ostatniego pokazu Spotlight Showcase, Capcom potwierdził, że gra ukaże się tydzień wcześniej na wszystkie kluczowe platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Po ogromnym sukcesie sprzedażowym Resident Evil Requiem, japoński wydawca skupia teraz całą uwagę na nowej marce.

Najnowszy zwiastun rzuca światło na przyczyny katastrofy w bazie księżycowej. Główny system sztucznej inteligencji bazy, IDUS, uległ uszkodzeniu podczas trzęsienia i wpadł w morderczy szał. Cel Hugh i Diany jest jasny: powstrzymać IDUS i wrócić na Ziemię. Nie będzie to jednak łatwe, co potwierdzają nowo zaprezentowani przeciwnicy. Robotyczny skorpion będzie potężnym zagrożeniem wymagającym pełnej koordynacji duetu bohaterów. Mechaniczne "piły tarczowe" to szybkie i nieprzewidywalne jednostki zdolne błyskawicznie zaskoczyć gracza. Dla osób chętnych do sprawdzenia systemu walki i eksploracji przed premierą, Capcom udostępnił jakiś czas temu darmową wersję demonstracyjną na wszystkie zapowiedziane platformy. Demo oferuje wprowadzenie do mechaniki walki bronią palną Hugh oraz umiejętności hakerskich i modułów Diany, prezentację pętli eksploracyjnej świata gry, a także finałowe starcie z bossem, które pozwala przetestować współpracę bohaterów w praktyce.

GramTV przedstawia:

Najnowsza gra Capcomu – PRAGMATA. Zupełnie nowa przygodowa gra akcji science fiction z unikalnym akcentem hakerskim!

W niedalekiej przyszłości bohaterowie Hugh i jego androidowa towarzyszka Diana muszą współpracować, aby przedostać się przez zimną księżycową stację badawczą. Mimo nowych szczegółów, świat Pragmata wciąż skrywa wiele sekretów. Fani już teraz spekulują na temat przeszłości Hugh i jego dzieciństwa w sierocińcu, co sugeruje, że fabuła może mieć znacznie głębsze dno, niż początkowo zakładano.