Sony chciało tej gry na wyłączność. Ale LEGO miało inne plany

Od wielu lat gry sygnowane marką LEGO przybliżają młodszym odbiorcom popularne w mainstreamie uniwersa. W pewnym momencie pod szyldem duńskiego producenta pojawiła się nawet marka powiązana z Sony.

Mowa tutaj o klockowej adaptacji Horizon Zero Dawn, które ukazało się na wielu różnych platformach. Chociaż okazuje się, że niekoniecznie miało. Nintendo bezpośrednią konkurencją Sony? LEGO Horizon Adventures trafiło na rynek w listopadzie 2024 roku. Za grę odpowiedzialne było Guerrilla Games, czyli autorzy oryginalnego Horizona, których wspomagało Studio Gobo. Tytuł nie okazał się bynajmniej najlepszą pozycją z LEGO w nazwie, ale udało mu się zgarnąć m.in. nominację podczas 28. edycji D.I.C.E. Awards. Sama produkcja tego samego dnia zawitała nie tylko na PlayStation 5, czyli matecznik marki, ale również konsolę Nintendo Switch i komputery osobiste. Teraz jednak pojawiły się doniesienia, jakoby Sony nie do końca miało takie zamiary.

Jak podaje znany insider, Reece „Kiwi Talkz” Reilly, Japończycy pierwotnie chcieli, by LEGO Horizon Adventures w pierwszej kolejności dostępne było jedynie na PlayStation 5. Spekulowano zresztą o tym już 2 lata temu i wówczas James Windeler z Guerrilla Games odpierał te aluzje, stwierdzając, iż produkcja idealnie pasowała do Nintendo Switch. Niewykluczone jednak, że w obozie Sony patrzono na to inaczej i możliwe, że gdyby zależało to tylko od twórców PlayStation, faktycznie mielibyśmy do czynienia z grą na wyłączność – przynajmniej przez jakiś czas. Kłopot w tym, że swój głos miało także samo LEGO. LEGO Horizon zostało wydane na Switcha tylko dlatego, że zostało to narzucone przez Grupę LEGO. To nie jest przypuszczenie, to informacje, którymi dysponuję. Sony postrzega Nintendo jako bezpośrednią konkurencję – stwierdził Kiwi Talkz.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Sony rzadko kiedy udostępnia swoje tytułu równocześnie na PlayStation i na innych platformach. Regułą jest raczej pierwszeństwo PS-a, które zwykle trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Dopiero po nim dana gra trafia również np. na PC. Tak było w przypadku Horizon Zero Dawn i jego kontynuacji, Horizon Forbidden West, tak było też w przypadku wielu innych gier. Niemniej wydaje się, że i to już niedługo się skończy. Plotkuje się bowiem o tym, że japoński gigant po kilku lata zamierza powrócić do dawnej koncepcji gier na wyłączność. I to już niedługo.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

