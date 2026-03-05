Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsze zmiany w Resident Evil Requiem. Capcom udostępnia aktualizację

Mikołaj Berlik
2026/03/05 08:50
0
0

Co zmieniła łatka?

Capcom nie traci czasu i wypuszcza pierwszą dużą aktualizację do swojego najnowszego hitu. Patch 1.110.000 do Resident Evil Requiem waży około 1,4 GB na PC i skupia się przede wszystkim na wyeliminowaniu problemów technicznych, które trapiły graczy od premiery pod koniec lutego.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Pierwszy patch do Resident Evil Requiem: Skok wydajności i poprawki RT

Głównym celem aktualizacji jest naprawa błędów związanych z wydajnością przy włączonym Path Tracingu. Użytkownicy najnowszych kart graficznych z serii RTX 40 oraz RTX 50 raportowali wcześniej spadki płynności, które teraz powinny zniknąć.

Najważniejsze zmiany w wersji 1.110.000:

  • Rozwiązano błąd powodujący spadki wydajności nawet o 16% na systemach z kartami NVIDIA.
  • Wspólnie z NVIDIĄ (sterownik 595.71) naprawiono problem z poborem mocy i sporadycznymi „zamrożeniami” systemu na konkretnych konfiguracjach sprzętowych.
  • Wprowadzono dynamiczne skalowanie pól tekstowych. Zapobiegnie to wychodzeniu tekstu poza ramki, co było widoczne w niektórych wersjach językowych.
  • Choć gra oficjalnie widnieje jako „nieobsługiwana” na Steam Deck, po aktualizacji silnika i użyciu FSR 3 w trybie Balanced, gracze raportują stabilne 40 FPS na konsoli Valve.

GramTV przedstawia:

Warto zaznaczyć, że nowa aktualizacja całkowicie psuje kompatybilność z obecnymi modami. Jeśli gra zaczęła się zawieszać po pobraniu patcha, deweloperzy i testerzy zalecają całkowite usunięcie modyfikacji do czasu ich zaktualizowania przez twórców.

Premiera Resident Evil Requiem odbyła się 27 lutego i od tego czasu gra zdążyła już sprzedać się w nakładzie 5 milionów sztuk. Tytuł trafił na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/first-resident-evil-requiem-update-released-full-patch-notes/

Mikołaj Berlik
