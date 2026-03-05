Pierwsze zmiany w Resident Evil Requiem. Capcom udostępnia aktualizację

Capcom nie traci czasu i wypuszcza pierwszą dużą aktualizację do swojego najnowszego hitu. Patch 1.110.000 do Resident Evil Requiem waży około 1,4 GB na PC i skupia się przede wszystkim na wyeliminowaniu problemów technicznych, które trapiły graczy od premiery pod koniec lutego.
Pierwszy patch do Resident Evil Requiem: Skok wydajności i poprawki RT
Głównym celem aktualizacji jest naprawa błędów związanych z wydajnością przy włączonym Path Tracingu. Użytkownicy najnowszych kart graficznych z serii RTX 40 oraz RTX 50 raportowali wcześniej spadki płynności, które teraz powinny zniknąć.
Najważniejsze zmiany w wersji 1.110.000:
Rozwiązano błąd powodujący spadki wydajności nawet o 16% na systemach z kartami NVIDIA.
Wspólnie z NVIDIĄ (sterownik 595.71) naprawiono problem z poborem mocy i sporadycznymi „zamrożeniami” systemu na konkretnych konfiguracjach sprzętowych.
Wprowadzono dynamiczne skalowanie pól tekstowych. Zapobiegnie to wychodzeniu tekstu poza ramki, co było widoczne w niektórych wersjach językowych.
Choć gra oficjalnie widnieje jako „nieobsługiwana” na Steam Deck, po aktualizacji silnika i użyciu FSR 3 w trybie Balanced, gracze raportują stabilne 40 FPS na konsoli Valve.
GramTV przedstawia:
Warto zaznaczyć, że nowa aktualizacja całkowicie psuje kompatybilność z obecnymi modami. Jeśli gra zaczęła się zawieszać po pobraniu patcha, deweloperzy i testerzy zalecają całkowite usunięcie modyfikacji do czasu ich zaktualizowania przez twórców.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!