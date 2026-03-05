Pierwsze zmiany w Resident Evil Requiem. Capcom udostępnia aktualizację

Capcom nie traci czasu i wypuszcza pierwszą dużą aktualizację do swojego najnowszego hitu. Patch 1.110.000 do Resident Evil Requiem waży około 1,4 GB na PC i skupia się przede wszystkim na wyeliminowaniu problemów technicznych, które trapiły graczy od premiery pod koniec lutego.

Pierwszy patch do Resident Evil Requiem: Skok wydajności i poprawki RT

Głównym celem aktualizacji jest naprawa błędów związanych z wydajnością przy włączonym Path Tracingu. Użytkownicy najnowszych kart graficznych z serii RTX 40 oraz RTX 50 raportowali wcześniej spadki płynności, które teraz powinny zniknąć.